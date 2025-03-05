Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tren Tepuk Pantat Domba Digandrungi Anak Muda di China, Dianggap Bisa Redakan Stres

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |14:32 WIB
Tren Tepuk Pantat Domba Digandrungi Anak Muda di China, Dianggap Bisa Redakan Stres
Tren tepuk pantat domba di China. (Foto: Ist/Weibo)
Tren unik menepuk pantat domba sedang viral di China. Aktivitas tak biasa itu  dipercaya dapat membantu mengurangi stres serta meredakan tekanan hidup.

Fenomena ini pertama kali muncul di Xinjiang, China. Banyak masyarakat Tiongkok, terutama anak muda, sengaja mendatangi ladang atau pasar ternak hanya untuk merasakan sensasi menyentuh pantat domba. Secara alami, pantat domba memang berukuran besar karena berfungsi untuk menyimpan lemak berlebih.

Tren menyentuh pantat domba berhasil mencuri perhatian banyak orang, tak hanya di Tiongkok saja tetapi juga di berbagai negara. Wisatawan pun berbondong-bondong mendatangi pasar ternak dan disambut suara tepukan serta gelak tawa yang menciptakan suasana ramai dan penuh keceriaan.

Tren ini mulai viral sejak Juni 2024 setelah seorang wisatawan membagikan pengalamannya di Weibo, platform media sosial populer di Tiongkok. Menurutnya, sensasi kenyal dan lembut tak biasa ini terasa menyenangkan dan terbukti efektif dalam meredakan stres.

Tepuk pantat domba

Mengutip Hermina Hospitals, stres adalah kondisi atau perasaan yang timbul ketika seseorang merasa bahwa tuntutan yang dihadapi melampaui kapasitasnya untuk mengatasinya. Dengan kata lain, stres merupakan respons alami terhadap situasi yang menantang, di mana seseorang merasa kehilangan kendali atas berbagai peristiwa di sekitarnya.

Para ahli budaya beranggapan bahwa tren ini merupakan cara unik untuk mengurangi tekanan hidup atau sekadar pelarian saat stres. Mereka juga menilai bahwa interaksi fisik dengan hewan dapat memberikan efek terapi yang bermanfaat.

Para penjual ternak pun juga ikut turut menyambut hangat, karena lonjakan jumlah pengunjung membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Meskipun terdengar aneh, tren menepuk pantat domba dianggap sebagai cara baru untuk meredakan stres.

 

Topik Artikel :
Stres Domba Tren China Tren Unik
