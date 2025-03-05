Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Lulusan SMK Memiliki Keterampilan untuk Siap Kerja

Nabila Annafi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:31 WIB
Memiliki keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, diperlukan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bertarung di dunia kerja saat ini.  

Meskipun sudah dibekali dengan keterampilan teknis, banyak dari lulusan tersebut yang belum sepenuhnya siap untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengasah keterampilan teknis, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia kerja. Program ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk mengurangi pengangguran di kalangan lulusan SMK dengan mempersiapkan mereka lebih siap menghadapi dunia kerja,” kata Lise Tiasanty, Head of Customer Satisfaction Division PT Sharp Electronics Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Sharp Class menggandeng SMKN 1 Gunung Sindur, Bogor, untuk turut serta. Program ini mengajak 25 siswa terpilih akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai perbaikan produk audio, video, dan cara pencucian AC.

Selain itu, ruang kelas juga direnovasi agar lebih nyaman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Sharp Indonesia turut mendonasikan peralatan praktik, seperti 1 unit smart TV dan 1 unit AC, serta memberikan kesempatan magang dan pekerjaan di perusahaan bagi siswa yang memiliki prestasi tinggi.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Sindur Yonal Herdian menyambut baik inisiatif itu, “Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Sharp Indonesia. Program pelatihan ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan siswa kami untuk lebih siap berkompetisi di dunia kerja. Harapan kami, dengan program ini, SMKN 1 Gunung Sindur bisa mencetak lulusan yang lebih mandiri dan kompetitif.”

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
