Potret Mahalini Ultah Ke-25, Dapat Kado Mewah dari Maia Estianty dan Irwan Mussry

Mahalini mendapatkan kejutan manis di ulang tahunnya yang ke-25 pada Selasa, (4/3/2025) kemarin. Di momen spesial tersebut, Mahalini tampak mendapatkan kejutan dari sang suami tercinta, Rizky Febian.

Di momen pertambahan usianya, Mahalini tampak mendapatkan kejutan berupa kue ultah berwarna putih dari sang suami. Kue ultah diberikan di rumah, saat Mahalini sendiri masih mengenakan baju tidurnya.

Keduanya lantas mengabadikan momen spesial tersebut sambil berpelukan mesra dan diposting di akun Instagram Rizky Febian.

“Selamat ulang tahun istriiku. Kamu wanita kuat dan wanita kuatku,” tulis Rizky Febian, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @rizkyfbian, dikutio Rabu (5/3/2025).

Mahalini lantas membalas postingan sang suami melalui kolom komentar. “Makasi sayangkuwwwww,” balas Mahalini.