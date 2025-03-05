Potret Ziva Magnolya Bersih-Bersih Lumpur Usai Kebanjiran

Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya, termasuk yang cukup parah di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) imbas hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin hingga Selasa dini hari.

Kediaman sejumlah artis Tanah Air pun ikut kebanjiran, salah satunya Ziva Magnolya. Ziva membagikan potret dirinya yang sedang bersih-bersih pasca banjir.

Ziva membagikan potret selfie dirinya dengan wajah bare face tanpa riasan make up. Ziva tampak sedang bersih-bersih di tempat yang sudah tidak digenangi air tapi menyisakan lumpur tebal.

Ziva pun memegang wiper lantai untuk mendorong agar lumpur tersebut tak lagi mengendap. Dia tidak menjelaskan apakah banjir ikut merendam rumahnya hingga dipenuhi lumpur atau hanya di sekitar rumahnya.

"Semangat sobat banjir," tulis Ziva dalam keterangan unggahannya, dikutip Rabu (5/3/2025).