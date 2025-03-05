Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ziva Magnolya Bersih-Bersih Lumpur Usai Kebanjiran

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |09:19 WIB
Potret Ziva Magnolya Bersih-Bersih Lumpur Usai Kebanjiran
Ziva Magnolya. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya, termasuk yang cukup parah di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) imbas hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin hingga Selasa dini hari.

Kediaman sejumlah artis Tanah Air pun ikut kebanjiran, salah satunya Ziva Magnolya. Ziva membagikan potret dirinya yang sedang bersih-bersih pasca banjir.

Ziva membagikan potret selfie dirinya dengan wajah bare face tanpa riasan make up. Ziva tampak sedang bersih-bersih di tempat yang sudah tidak digenangi air tapi menyisakan lumpur tebal. 

Ziva pun memegang wiper lantai untuk mendorong agar lumpur tersebut tak lagi mengendap. Dia tidak menjelaskan apakah banjir ikut merendam rumahnya hingga dipenuhi lumpur atau hanya di sekitar rumahnya.

Ziva Magnolya

"Semangat sobat banjir," tulis Ziva dalam keterangan unggahannya, dikutip Rabu (5/3/2025). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
