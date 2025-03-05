Berita Terpopuler: Sopir Taksi Online Ajak Penumpang Remaja Nonton Film Porno hingga Sholat Tarawih Kilat di Blitar

Seorang remaja berusia 16 tahun mengalami pelecehan verbal oleh seorang sopir taksi online berusia 48 tahun. Pelaku sepenuhnya menyadari usia korban saat melakukan tindakan tidak pantas tersebut. Pelaku menggoda dengan kata-kata tak pantas hingga mengajak korban menonton film porno.

Kasus pelecehan oleh sopir taksi online itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Selasa 4 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Pelecehan Sopir Taksi Online

Menurut penuturan korban, mereka sudah berbincang sebelumnya, namun ia baru mulai merekam ketika sudah hampir sampai di tujuan. Hal ini disebabkan oleh rasa kaget dan ketakutannya, sehingga ia tidak langsung terpikir untuk merekam sejak awal.