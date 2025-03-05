Sebuah akun TikTok berinisial @v*** mengunggah rekaman video percakapannya dengan seorang driver transportasi online yang diduga melakukan pelecehan verbal. Korban yang merupakan
Seorang remaja berusia 16 tahun mengalami pelecehan verbal oleh seorang sopir taksi online berusia 48 tahun. Pelaku sepenuhnya menyadari usia korban saat melakukan tindakan tidak pantas tersebut. Pelaku menggoda dengan kata-kata tak pantas hingga mengajak korban menonton film porno.
Kasus pelecehan oleh sopir taksi online itu jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Selasa 4 Februari 2025.
Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.
Menurut penuturan korban, mereka sudah berbincang sebelumnya, namun ia baru mulai merekam ketika sudah hampir sampai di tujuan. Hal ini disebabkan oleh rasa kaget dan ketakutannya, sehingga ia tidak langsung terpikir untuk merekam sejak awal.