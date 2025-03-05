Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Menjaga Kesehatan Kulit dan Melindungi dari Zat Berbahaya, Salah Satunya Rutin Bersihkan Makeup

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:26 WIB
6 Tips Menjaga Kesehatan Kulit dan Melindungi dari Zat Berbahaya, Salah Satunya Rutin Bersihkan <i>Makeup</i>
Tips menjaga kesehatan kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh kita dan juga salah satu yang paling rentan terhadap berbagai paparan dari lingkungan sekitar. Setiap hari, kulit terpapar polusi, sinar UV, bahan kimia, serta kontaminan lain yang dapat merusak lapisan pelindungnya dan menyebabkan berbagai masalah kulit.

Untuk itu, menjaga kesehatan kulit dan melindunginya dari zat berbahaya menjadi hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk melindungi kulit Anda dari berbagai zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan kulit.

1. Gunakan Pelindung Kulit

Paparan sinar matahari langsung, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore, dapat merusak kulit. Sinar UV dari matahari dapat mempercepat penuaan kulit dan meningkatkan risiko kanker kulit. Oleh karena itu, selalu gunakan tabir surya dengan SPF minimal 30, bahkan pada hari yang mendung.

Selain itu, kenakan pelindung fisik seperti topi lebar, kacamata hitam, atau pakaian yang melindungi kulit dari sinar UV.

2. Pilih Produk Perawatan Kulit yang Tepat

Bahan kimia dalam produk perawatan kulit, seperti alkohol dan parfum, dapat mengiritasi kulit dan memperburuk kondisi kulit sensitif. Oleh karena itu, pilihlah produk yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan mengandung bahan alami yang menenangkan kulit.

Untuk kulit yang lebih sensitif, pilih produk dengan kandungan hypoallergenic atau non-comedogenic agar tidak menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat.

Perawatan Kulit Wajah

3. Hidrasi Kulit dengan Baik

Kulit yang terhidrasi dengan baik akan lebih kuat dan lebih mampu melawan paparan zat berbahaya. Minumlah cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan kulit dari dalam. Selain itu, gunakan pelembap yang cocok dengan jenis kulit Anda, terutama setelah mandi, untuk membantu menjaga kelembapan kulit.

Pelembap yang baik akan membantu memperbaiki lapisan pelindung kulit, menjaga kelembapan, dan mencegah kulit kering yang rentan terhadap iritasi.

4. Jaga Kebersihan dan Kualitas Air

Air yang Anda gunakan sehari-hari, baik untuk mandi, cuci muka, atau mencuci tangan, juga dapat mengandung zat berbahaya seperti klorin dan logam berat. Zat-zat ini dapat merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan kulit kering atau iritasi.

Menggunakan filter air untuk menyaring kontaminan dalam air dapat membantu melindungi kulit dari paparan zat berbahaya tersebut.

Salah satu rekomendasinya adalah penggunaan Filterbaby yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan ekstra bagi kulit. Produk tersebut hadir dengan teknologi canggih yang mampu menyaring klorin, logam berat, serta mikroorganisme berbahaya yang terkandung dalam air.

Dengan mengandalkan teknologi Multi-Layer Filtration, Filterbaby bisa menyaring hingga 99% zat berbahaya yang ada dalam air, memastikan bahwa kulit Anda terlindungi dari kontaminan yang dapat merusaknya.

Salah satu keunggulan utama dari filter air ini adalah kemampuannya untuk menyaring partikel sekecil 0,1 mikron, yang sering kali tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Partikel-partikel ini, meskipun kecil, dapat menembus lapisan pelindung kulit dan menyebabkan kerusakan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan filter ini, air yang digunakan setiap hari bebas dari bahan-bahan berbahaya yang dapat memperburuk kesehatan kulit.

 

