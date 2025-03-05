Resep Telur Barendo ala Chef Devina Hermawan, Sajian Praktis untuk Sahur Khas dari Sumatera Barat

Telur menjadi salah satu menu lauk yang praktis dan kaya akan gizi. Bahan makanan satu ini bisa diolah menjadi sajian apapun. Tidak terkecuali untuk menu praktis sebagai sajian sahur.

Nah, ada salah satu resep telur yang tak kalah nikmat yang baru-baru ini dibagikan oleh Chef Devina Hermawan melalui postingan di akun Instagramnya, yakni Telur Barendo.

Telur barendo sendiri adalah salah satu variasi telur khas Sumatera Barat yang menyerupai telur dadar, hanya saja lebih garing, renyah dengan pinggiran bergerigi seperti renda.

Sesuai namanya, makanan berbahan dasar telur bebek ini disebut talua barendo atau telur yang berenda oleh orang-orang Sumatera Barat.

“Telur Barendo kreasi praktis buat sahur atau buka puasa. Gampang banget bikinnya,“ tulis Chef Devina, dalam keterangan postingannya.

Nah, berikut resep Telur Barendo ala Chef Devina Hermawan, melansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan, Rabu (5/3/2025).

Resep Telur Barendo (untuk 3 porsi)

Bahan:

3 butir telur ayam

3 siung bawang merah

1/4 sdt kaldu ayam bubuk

3 sdt air

3 sdt maizena



Pelengkap:

Nasi putih

Timun

Bumbu rendang (opsional)