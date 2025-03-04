Fakta Unik Koala, Tidur 22 Jam Sehari Sisa Waktu 2 Jam Buat Cari Makan dan Jodoh

Koala adalah salah satu hewan yang paling ikonik dari Australia. Dengan telinga berbulu lebat dan hidung besar yang khas, hewan ini sering dianggap menggemaskan.

Tapi, tahukah kamu bahwa koala punya banyak keunikan selain wajahnya yang lucu? Yuk, simak fakta unik tentang hewan marsupial ini, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (5/3/2025).

1. Menghabisakan 22 Jam Per Hari untuk Tidur

Koala adalah salah satu hewan paling santai di dunia. Mereka bisa menghabiskan waktu tidur hingga 22 jam sehari. Sisa waktu dua jam yang sedikit itu biasanya dipakai untuk mencari makan atau berkeliling tanpa tujuan untuk mencari jodoh dan jika tidak menemukan jodoh ia akan menyerah dan tertidur kembali.

2. Koala Memiliki Kantong Seperti Kangguru

Meski sering disangka beruang karena penampilannya, koala sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan kangguru. Sama seperti kangguru, koala betina memiliki kantong (marsupium) yang berfungsi untuk melindungi dan merawat anaknya.

Uniknya, kantong koala menghadap ke belakang dan seiring pertumbuhan bayi, kantong ini akan terlihat lebih mencuat ke belakang.

3. Sebutan untuk Bayi Koala

Bayi Koala dikenal dengan sebutan joey. Bayi koala tinggal di dalam kantong induknya. Selama waktu itu, joey menyusu dan belajar beradaptasi dengan dunia luar. Istilah joey sendiri berasal dari bahasa Inggris dan digunakan untuk menyebut bayi marsupial seperti koala.

Bayi koala etika baru lahir memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Bahkan ia tidak bisa melihat dan mendengar, namun joey memiliki insting yang kuat untuk menuntunnya masuk ke dalam kantong induknya.

Setelah mereka masuk ke dalam kantong induknya bayi koala akan menetap selama 6 bulan ke depan untuk tumbuh dan berkembang.

4. Koala Punya Sidik Jari Mirip Manusia

Fakta unik lainnya tentang koala adalah mereka memiliki sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Yang lebih mengejutkan, kemiripan ini begitu detail hingga sulit dibedakan dari sidik jari manusia, bahkan ketika diperiksa menggunakan mikroskop.

Tak hanya itu, koala juga punya keunikan lain di bagian tangannya. Mereka memiliki dua ibu jari di masing-masing tangan, yang membantu mereka memanjat pohon eukaliptus dengan lebih kuat dan stabil.