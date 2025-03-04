Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips agar Puasa Lancar bagi Penderita GERD

Nabila Annafi , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |19:36 WIB
5 Tips agar Puasa Lancar bagi Penderita GERD
5 Tips agar Puasa Lancar bagi Penderita GERD, (Foto: Freepik)
Puasa bisa menjadi tantangan bagi penderita GERD, terutama karena naiknya asam lambung dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di perut dan dada. Namun, ada beberapa tips untuk penderita GERD agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman asalkan memperhatikan pola makan dan kebiasaan sehari-hari.  

Penyakit gastroesophageal reflux disease (GERD) adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan yang menyebabkan sensasi terbakar di dada (heartburn), mual, muntah, dan rasa asam di mulut. Meskipun tak mudah menjalaninya, pada dasarnya semua penderita GERD boleh berpuasa.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Radhiyatam M, dkk dengan tajuk The Effects of Ramadhan Fasting on Clinical Symptoms in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease tahun 2016. 

Agar puasa tetap lancar tanpa terganggu oleh GERD, Okezone melansir dari RS Pondok Indah, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:  

1. Jangan Lewatkan Makan Sahur  

Sahur sangat penting untuk menjaga energi selama puasa. Hindari makanan yang bisa memicu asam lambung, seperti gorengan, makanan pedas, dan makanan tinggi lemak.  


2. Pilih Makanan yang Aman untuk Lambung  

Sangat penting untuk mengenali makanan dan minuman yang memicu naiknya asam lambung. Sebaiknya, penderita GERD konsumsi makanan yang mudah dicerna, seperti:  
- Karbohidrat, seperti nasi, kentang, atau roti gandum  
- Protein, seperti daging tanpa lemak, ikan, tahu, dan tempe  
- Sayuran hijau yang kaya serat  
- Buah yang tidak mengandung rasa asam, seperti pisang, apel, dan melon  
Dan sebaliknya, hindari makanan yang asam seperti jeruk, nanas, dan tomat, karena bisa memperburuk gejala GERD.  

 

Halaman: 1 2
1 2
      
