Ini Jadwal Perubahan Jam Tayang MasterChef Indonesia Season 12 Selama Ramadhan

Ini Jadwal Perubahan Jam Tayang MasterChef Indonesia Season 12 Selama Ramadhan, (Foto: Masterchef Indonesia)

Jadwal penayangan MasterChef Indonesia Season 12 selama bulan Ramadhan mengalami perubahan. Ini dilakukan agar tayangan bisa disaksikan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Saat ini masih tersisa 21 orang yang akan memperebutkan gelar juara di MasterChef Indonesia Season 12.

Ini Jadwal Perubahan Jam Tayang MasterChef Indonesia Season 12 Selama Ramadhan

Para kontestan yang tersisa harus kembali menghadapi tantangan memasak menggunakan kemampuan yang mereka miliki dan berusaha untuk tidak tereliminasi.

Seperti yang dikutip dari akun media sosial instagram @masterchefina, selama bulan Ramadhan kompetisi memasak ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 14.00 WIB.

Perubahan jam tayang MasterChef Indonesia Season 12 selama bulan Ramadhan ini, dimulai sejak tanggal 1 Maret 2025.

Para penonton dapat menyaksikan MasterChef Indonesia Season 12 dari siang hari hingga sore hari.

Perubahan jadwal tayang MasterChef Indonesia Season 12 selama bulan Ramdhan ditayangkan di TV RCTI ataupun dapat melalui aplikasi RCTI+ secara live streaming.

(Kemas Irawan Nurrachman)