WOMEN LIFE

Kisah Persahabatan Lilie Wijayati dan Elsa Laksono, Dua Pendaki yang Meninggal Dunia di Puncak Carstensz

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |09:32 WIB
Kisah Persahabatan Lilie Wijayati dan Elsa Laksono, Dua Pendaki yang Meninggal Dunia di Puncak Carstensz
Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono. (Foto: X/Andreas Harsono)
Kisah dua pendaki wanita Lilie Wijayati dan Elsa Laksono, menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Dua wanita ini meninggal dunia usai mendaki puncak Gunung Carstensz di Timika, Papua.

Lilie dan Elsa dikenal sebagai pendaki handal dan senior. Keduanya bahkan menjalin persahabatan yang kental dan membuat haru publik. Persahabatan mereka kini abadi di Puncak Carstensz bersama kenangan keduanya.

Mendaki Sejak SMA

Lilie dan Elsa diketahui sudah berteman sejak lama. Mereka merupakan alumni SMA Dempo Malang tahun 1984 dan sama-sama memiliki hobi mendaki gunung. Menikmati keindahan alam dari puncak gunung nampaknya menjadi simbol persahabatan dua wanita tangguh ini.

Elsa Laksono sendiri merupakan dokter gigi lulusan Universitas Trisakti. Diketahui wanita 59 tahun ini pernah melakukan dinas militer. Ia memiliki kegemaran pada alam bebas. Tak hanya di gunung, tapi juga lautan.

Dua sahabat ini pun telah menaklukan sederet puncak gunung di Indonesia. Mereka berdua memiliki mimpi untuk menyelesaikan pendakian tujuh puncak gunung di Tanah Air. Di usia yang tak lagi muda, keduanya tetap menjaga kesehatan untuk bisa menyelesaikan tujuan tersebut.

Di media sosial pun beredar kebersamaan Lilie dan Elsa selama mendaki gunung. Terlihat keakraban mereka begitu kental dan saling mendukung saat sama-sama berjuang mencapai puncak. Tawa canda tak pernah hilang saat keduanya memutuskan mendaki gunung bersama.

Meninggal usai Mendaki Puncak Gunung Carstensz

Sebelum memutuskan mendaki puncak Carstensz, Lilie dan Elsa telah mendapatkan izin dan juga melakukan persiapan yang panjang. Mereka melakukan pelatihan dan persiapan serius sebelum mendaki puncak gunung di Timika, Papua itu. 

 

