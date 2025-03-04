Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Kondisi Terkini Fiersa Besari Usai Tragedi Puncak Carstensz hingga Link dan Cara Daftar Mudik Gratis 2025

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |08:33 WIB
Berita Terpopuler: Kondisi Terkini Fiersa Besari Usai Tragedi Puncak Carstensz hingga Link dan Cara Daftar Mudik Gratis 2025
Kondisi terkini Fiersa Besari. (Foto: IG Fiersa)
A
A
A

Fiersa Besari ikut dalam rombongan pendaki yang mengalami tragedi saat pendakian ke Puncak Carstensz, Mimika, Papua. Diketahui dua pendaki, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, asal Jakarta dan Bandung, ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 saat turun dari puncak tertinggi di Indonesia ini. 

Kondisi terkini Fiersa Besari jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Senin 3 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Kondisi Terkini Fiersa Besari

kondisi Fiersa Besari saat ini dalam keadaan baik dan diupayakan untuk segera pulang ke Bandung. Kabar ini disampaikan oleh manajernya, Rizky Ubaidillah alias Ubay.

"Kondisi Fiersa baik-baik saja. Untuk pulang ke Bandung sesegera mungkin," ujar Ubay melalui pesan singkat kepada awak media, Senin (3/3/2025). 

Halaman:
1 2 3
      
