Cerita Agnez Mo Sempat Idap Alopecia, Autoimun yang Bikin Rambut Rontok Parah

Agnez Mo berbagi cerita mengenai kondisinya yang pernah mengidap sakit alopecia. Ini merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh terganggu dan menyerang folikel rambut.

Alopecia ini memungkinkan penderitanya mengalami kerontokan rambut hingga botak. Hal ini disampaikan Agnez Mo saat menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Deddy Corbuzier.

Agnez Mo mengungkap bahwa kondisi tersebut baru diketahuinya dari penata rambutnya di Amerika, 15 tahun yang lalu.

"Sekira hampir 15 tahun yang lalu, gue tiba-tiba ada alopecia. Waktu itu alopecia gue parah banget, dan gue lagi di Amerika, yang kasih tahu malah hair stylist gue," kata Agnez Mo dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (4/3/2025).

Agnez menjelaskan bahwa penyakit alopecia ini terjadi karena kondisinya yang sempat mengalami stres.

"Yang gue tahu, alopecia itu adalah pada saat sel darah putih menyerang folikel rambut, dan lu tahu nggak itu karena apa? Stres," lanjutnya.