Resep Menu Sat Set saat Waktu Sahur Sudah Mepet, Ngenyangin dan Bergizi!

Seringkali momen telat bangun sahur terjadi saat bulan puasa Ramadhan. Nah biar kamu ga kelewatan sahur, ini dia dua resep menu sahur sat set racikan Chef Rudy Choirudin yang diunggah di akun Instagram @resepsatset_rudy, dikutip Selasa (4/3/2025).

1. Tumis Sawi Putih

Bahan 1:

- 4 sendok makan minyak goreng untuk menumis

- 5 buah bawang merah, dirajang

- 1 butir telur dikocok lepas

- 250 gram sawi putih, dibelah 2 tiap lembarnya kemudian potong 3 cm

Bahan 2 :

- 2 sendok makan air

- 1 1/2 sendok teh garam

- 1 sendok teh gula pasir

- 2 sendok teh bawang putih bubuk

- 1 sendok teh merica bubuk

Cara Membuat :

1. Tumis bawang merah sampai harum dan matang

2. Masukkan telur, orak-arik sampai cukup matang

3. Masukkan sawi putih, masak hingga 3/4 matang

4. Masukkan air, garam, gula, bawang putih bubuk, dan merica bubuk masak hingga matang

5. Sajikan

2. Telor 3 Saos

Bahan 1 (Saos 321) :

- 3 sendok makan kecap manis

- 2 sendok makan saos tomat atau saos sambal

- 1 sendok makan saos tiram

- 1 sachet merica bubuk

- 1 sendok teh tepung maizena

- 2 sendok teh bawang putih bubuk

- 5 sendok makan air

Bahan 2 :

- 2 butir telur

- 2 sendok makan minyak goreng

- 1 batang daun bawang prei (ambil bagian hijaunya, dirajang)

- 5 buah cabe rawit (sesuai selera)