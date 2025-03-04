Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Cara Menyeduh Kopi, Ada yang Paling Sederhana Tanpa Bantuan Alat

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |22:36 WIB
5 Cara Menyeduh Kopi, Ada yang Paling Sederhana Tanpa Bantuan Alat
5 Cara Menyeduh Kopi, Ada yang Paling Sederhana Tanpa Bantuan Alat, (Foto: Freepik)
Tren ngopi semakin melekat hingga menjadi bagian gaya hidup anak-anak muda, terutama Gen Z. Ketika nongkrong, mereka cenderung untuk mencari tempat ngopi. Bukan hanya soal tempatnya, tapi tren minum kopi juga menjadi bagian dari rutinitas Gen Z sehari-hari.

Ketika datang ke cafe untuk ngopi, kerap kali muncul rasa penasaran untuk melihat secara langsung proses menyeduh kopi yang dilakukan barista. Berikut beberapa cara yang biasa dilakukan untuk menyeduh kopi yang juga bisa Anda coba di rumah. 


V60

V60 atau yang juga dikenal dengan istilah pour over terdiri 3 tahapan dalam pembuatannya. Pertama air dituang dengan gerakan memutar ke atas bubuk kopi secara merata, tahap pertama ini berfungsi untuk mengeluarkan gas CO2 yang terkandung pada kopi. 

Pada tahap penuangan air kedua aroma dari kopi akan keluar, dan pada tahap terakhir menyempurnakan citarasa kopi dari tahap-tahap sebelumnya. Metode ini cukup digemari karena kerap dipraktekkan oleh barista di tempat kopi.


Nitro

Metode ini merupakan cold brew yang diinfuse kurang lebih 20 jam yang dicampur dengan gas nitrogen sehingga bergelembung dan berkarbonasi. Nantinya kopi akan memiliki tekstur lembut dan creamy.


French Press

Metode ini memerlukan air panas dengan suhu tertentu. Lalu, masumkan bubuk kopi, setelah itu tuangkan air panas ke atas bubuk kopi dengan gerakan memutar lalu aduk, tunggu selama 4 menit lalu tekan pluger secara perlahan- lahan, tuangkan ke dalam cup. 

 

Halaman:
1 2
      
