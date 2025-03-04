Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nugget Homemade Lezat, Menu Sehat dan Cocok Jadi Stok Makan Sahur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:36 WIB
Resep Nugget Homemade Lezat, Menu Sehat dan Cocok Jadi Stok Makan Sahur
Resep Nugget Homemade Lezat, Menu Sehat dan Cocok Jadi Stok Makan Sahur, (Foto: Youtube Devina)
Saat sahur, tentu Anda ingin menghidangkan lauk yang lezat, sehat, dan juga praktis. Ketimbang membli dari panganan frozen food, tak ada salahnya untuk membuat sendiri di rumah.

Salah satunya yang bisa dicoba ialah nugget homemade. Nugget biasanya jadi salah satu makanan cepat saji yang praktis dan disukai banyak orang.

Nugget homemade yang sehat dan pastinya bisa jadi stok makanan selama bulan puasa. Berikut resep dan cara membuatnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Selasa (4/3/2025).

Bahan minyak bawang:

3 sdm minyak

4 siung bawang merah, iris


Bahan adonan nugget:

300 gr paha ayam filet, potong

150 gr dada ayam filet, potong

2 lembar / 40 gr roti tawar

50 ml susu

1 sdt garam

1 sdm gula pasir

2½ sdt kaldu ayam bubuk

¼ sdt merica

¼ sdt pala bubuk

8 cm batang seledri

2 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

1 sdm tepung sagu

1 sdt baking powder


Bahan pelapis kering:

40 gr tepung terigu

40 gr bubble crumb

50 gr tepung roti putih


Bahan pelapis basah:

5 sdm tepung terigu protein sedang

¼ sdt garam

⅛ sdt merica

1 butir telur

60 ml air


Pelengkap:

saus sambal

 

