Saat sahur, tentu Anda ingin menghidangkan lauk yang lezat, sehat, dan juga praktis. Ketimbang membli dari panganan frozen food, tak ada salahnya untuk membuat sendiri di rumah.
Salah satunya yang bisa dicoba ialah nugget homemade. Nugget biasanya jadi salah satu makanan cepat saji yang praktis dan disukai banyak orang.
Nugget homemade yang sehat dan pastinya bisa jadi stok makanan selama bulan puasa. Berikut resep dan cara membuatnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Selasa (4/3/2025).
3 sdm minyak
4 siung bawang merah, iris
300 gr paha ayam filet, potong
150 gr dada ayam filet, potong
2 lembar / 40 gr roti tawar
50 ml susu
1 sdt garam
1 sdm gula pasir
2½ sdt kaldu ayam bubuk
¼ sdt merica
¼ sdt pala bubuk
8 cm batang seledri
2 siung bawang putih, cincang
1 butir telur
1 sdm tepung sagu
1 sdt baking powder
40 gr tepung terigu
40 gr bubble crumb
50 gr tepung roti putih
5 sdm tepung terigu protein sedang
¼ sdt garam
⅛ sdt merica
1 butir telur
60 ml air
saus sambal