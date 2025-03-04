Hovit Bikin Chef Juna Merem Melek dengan Hidangannya, Apa yang Terjadi?

Hovit, salah satu kontestan di ajang MasterChef Indonesia Season 12, kembali mencuri perhatian di babak Galeri 3. Di babak ini, para kontestan diminta menyajikan hidangan terbaik mereka di hadapan para juri.

Hovit memilih untuk menyajikan Prawn Quiche Lorraine, sebuah hidangan yang menggabungkan udang dengan rasa gurih dan creamy.

Namun, reaksi yang diberikan para juri menjadi sorotan, terutama Chef Juna. Ketika Chef Juna mencicipi hidangan Hovit, ia langsung merem melek yang menandakan bahwa rasa hidangan tersebut cukup kuat dan berbeda dari yang diharapkan.

Chef Juna pun meminta Hovit untuk mencoba masakannya sendiri dan bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Hovit menjawab dengan jujur, "Asem," yang menunjukkan bahwa rasa asam cukup dominan dalam hidangannya.

Chef Juna memberikan komentar terkait rasa tersebut, "Sebenarnya roasted the chilli itu enak, tapi kamu lupa seasoning di chilli-nya," yang berarti bumbu cabai yang digunakan dalam hidangan itu kurang terasa, sehingga rasa hidangannya kurang seimbang.

Chef Rudy juga memberikan pendapatnya tentang hidangan Hovit, yang menurutnya masih memiliki beberapa kekurangan. "Untuk Hovit, hidangannya asem dan sedikit keasinan buat sausnya. Tapi sisanya enak," ujar juri MasterChef Indonesia Season 12 itu.