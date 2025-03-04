Resep Bakwan Sayur Lezat, Cocok Jadi Menu Takjil Buka Puasa Kamu Hari Ini

Saat berbuka puasa, gorengan selalu menjadi pilihan takjil yang banyak dicari. Salah satu gorengan yang paling diminati tentu saja bakwan. Bakwan biasanya berisi aneka sayuran dan semakin nikmat saat dipadukan dengan sambal kacang atau cabai rawit yang pedas.

Menariknya, Chef Bukhori Rasyid membagikan resep bakwan dengan sentuhan berbeda melalui akun Instagram pribadinya, @bukhorimci5, yang dikutip pada Selasa (4/3/2025). Tidak seperti bakwan biasanya, ia menambahkan bawang bombay dan jagung manis sebagai kondimen.

Ini dia resep bakwan sayur ala Chef Bukhori yang memberikan perpaduan rasa gurih sekaligus manis yang cocok untuk menu takjil buka puasa:

Bahan-Bahan:

-1 butir bombay

-10 batang buncis

-2 buah Wortel

-1/2 bonggol Kol

-1/2 batang jagung (pipil)

-2 batang Daun Bawang



Bahan-Bahan Tepung:

-2 sdm tepung beras

-2 sdm tapioka

-6 sdm tepung terigu

-100ml air

Bumbu-Bumbu Halus:

-4 siung bawang merah

-5 Siung bawang putih

-3 butir Kemiri

-1/2 sdt merica bubuk