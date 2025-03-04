Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakwan Sayur Lezat, Cocok Jadi Menu Takjil Buka Puasa Kamu Hari Ini

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |15:22 WIB
Resep Bakwan Sayur Lezat, Cocok Jadi Menu Takjil Buka Puasa Kamu Hari Ini
Resep bakwan sayur untuk takjil buka puasa. (Foto: Chef Bukhori Rasyid)
A
A
A

Saat berbuka puasa, gorengan selalu menjadi pilihan takjil yang banyak dicari. Salah satu gorengan yang paling diminati tentu saja bakwan.  Bakwan biasanya berisi aneka sayuran dan semakin nikmat saat dipadukan dengan sambal kacang atau cabai rawit yang pedas.

Menariknya, Chef Bukhori Rasyid membagikan resep bakwan dengan sentuhan berbeda melalui akun Instagram pribadinya, @bukhorimci5, yang dikutip pada Selasa (4/3/2025). Tidak seperti bakwan biasanya, ia menambahkan bawang bombay dan jagung manis sebagai kondimen. 

Ini dia resep bakwan sayur ala Chef Bukhori yang memberikan perpaduan rasa gurih sekaligus manis yang cocok untuk menu takjil buka puasa:

Bahan-Bahan:
-1 butir bombay
-10 batang buncis
-2 buah Wortel
-1/2 bonggol Kol
-1/2 batang jagung (pipil)
-2 batang Daun Bawang


Bahan-Bahan Tepung:
-2 sdm tepung beras
-2 sdm tapioka
-6 sdm tepung terigu
-100ml air

Bumbu-Bumbu Halus:
-4 siung bawang merah
-5 Siung bawang putih
-3 butir Kemiri
-1/2 sdt merica bubuk

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/626/3126914//pertamina-478r_large.jpg
Berkah Ramadan! Pertamina Bagikan Takjil dan Voucher Gratis di 145 SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/340/3126738//kkb-Ghzb_large.jpg
Aksi Simpatik Pasukan Elite Raider Motuliato Bagikan Takjil di Sarang OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126631//pemerintah-zvgo_large.jpg
Brando Susanto: Jakarta Bebas dari Pungli Dimulai dari Mudik Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/340/3126360//tni-0H3j_large.jpg
Berkah Ramadhan, Pasukan Raider Beruang Hitam Beri Pelayanan Kesehatan di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/337/3126355//pemerintah-5kD3_large.jpg
Wujudkan Karakter Unggul, Bangun Bangsa Harus Dimulai Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/625/3126241//harga_emas-apsx_large.jpg
Harga Emas Melonjak, Perhiasan Imitasi Laris Manis Jelang Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement