HOME WOMEN FOOD

Viral Ibu Ngamuk Beli Kue Ulang Tahun Anak Isinya Gabus, Ternyata Ini Faktanya

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |11:36 WIB
Viral Ibu <i>Ngamuk</i> Beli Kue Ulang Tahun Anak Isinya Gabus, Ternyata Ini Faktanya
Viral kue ulang tahun isi gabus. (Foto: Ist/IG)
A
A
A

Viral seorang ibu marah-marah usai membeli kue untuk ulang tahun anaknya. Pasalnya, si ibu protes karena mendapati kue di hari spesial untuk sang anak berisi gabus. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya dari kasus viral ini?

Video itu diunggah akun Instagram @lambe_turah, dikutip Senin (3/3/2025). Seorang ibu memesan kue ulang tahun untuk anaknya dengan desain terowongan kereta api. Namun saat memotong bagian kue yang dijadikan terowongan, ternyata bagian tersebut terbuat dari gabus.

Hal itu lantas membuat si ibu marah sambil menunjukkan gabus berbentuk terowongan itu dan berkata “nah gabus nah” ujarnya. Dia kemudian melempar gabus tersebut saking kesalnya.

Sang penjual kue ulang tahun itu pun membuat klarifikasi dengan menunjukkan jepretan layar chat antara dia dan ibu tersebut dalam akun tiktoknya @pujacake. Dalam chat tersebut menunjukkan bahwa ibu tersebut memberikan referensi kepadanya berupa video dengan desain yang sama dan bagian terowongannya terbuat dari gabus. 

Bentuk kue pesanan si ibu
Bentuk kue pesanan si ibu

Ia juga menunjukkan detail dari desain kue ulang tahun yang dipesan ibu tersebut. Di atas terowongan gabus tersebut terdapat dua kue asli dengan ukuran 20 cm dan 14 cm serta ada juga beberapa aksesoris mainan untuk mempercantik kue tersebut.

Seorang penjual kue dengan akun TikTok @itsjours_cake juga membantu menjelaskan bahwa fungsi dari gabus tersebut adalah  untuk menopang kue asli yang diletakkan di atas agar tidak terjatuh dan merusak seluruh desain kue yang sudah dibuat, karena kue asli tersebut sangat berat. 

Oleh karena fakta itu, si ibu yang protes malah dikritik warganet karena ketidaktauannya dan asal memviralkan sesuatu. Selain itu banyak juga warganet yang mendoakan usaha dari penjual kue tersebut tambah laris karena telah sabar menghadapi tingkah konsumennya.

“Yg beli ga tau bedanya cake sm dummy cake,” tulis @tet***

 

