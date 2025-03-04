Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Menikmati Roti untuk Takjil Buka Puasa dan Cara Memanaskannya Buat Santapan Sahur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |10:08 WIB
Tips Menikmati Roti untuk Takjil Buka Puasa dan Cara Memanaskannya untuk Santapan Sahur. (Foto: KamranAydinov/Freepik)
Orang Indonesia tak hanya kerap menyantap sajian takjil alias santapan berbuka puasa berupa gorengan saja. Beberapa di antara mereka juga ada yang hobi menyantap roti.

Menyantap roti untuk buka puasa juga kerap dilakukan oleh beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh sehingga membutuhkan menu takjil yang praktis. Bahkan, beberapa di antaranya ada juga yang menyantap roti sebagai menu sahur. 

Nah, bagi Anda yang hobi menyantap roti sebagai menu takjil hingga santapan untuk sahur, berikut rekomendasi cara menikmati roti untuk buka puasa dan tips memanaskan roti untuk disantap saat sahur, dirangkum Okezone, Senin (3/3/2025).

Bagi Anda yang kerap menyantap roti sebagai menu takjil atau santapan berbuka puasa, sangat cocok jika disajikan dengan segelas teh hangat. Pasalnya, momen buka puasa identik dengan santapan yang manis-manis dan tentunya membuat perut lebih terisi dan hangat. 

Roti untuk buka puasa

"Buka puasa itu related dengan identik yang manis-manis. Kita juga punya paket berbuka puasa. Paket buka puasa ini adalah mix antara Roti'O dengan teh atau pastry dengan teh. Contohnya untuk yang buru-buru, menu tersebut sangat cocok untuk berbuka puasa, jadi bisa langsung menikmati roti pakai teh," ujar Marketing Communication Manager Roti'O, Labaika Natin, saat diwawancara.

Labaika juga melanjutkan, perpaduan roti dengan segelas kopi juga masih menjadi favorit masyarakat Indonesia dan bisa menjadi inspirasi menu buka puasa yang tak kalah nikmat.

Bahkan, lanjutnya, belakangan sempat ngetren hacks alias cara menyantap roti bersama segelas kopi Regal yang memberi cita rasa dan kenikmatan tersendiri.

"Ada juga hacks costumer yang suka makan rotinya dicelup, tapi mungkin itu lebih cocok dengan kopi, karena memang Roti O sendiri kan rasanya sudah kopi, terus kemarin sempat viral juga perpaduan antara Roti O dengan Regal, jadi dicelupin, jadi kaya dipping gitu," tuturnya.

Cara memanaskan roti untuk santapan sahur

Beberapa dari Anda juga mungkin ada yang kerap membeli roti dan menyimpannya untuk santapan sahur. Nah, usai disimpan beberapa jam, roti biasanya akan cenderung dingin dan memiliki tekstur yang agak alot.

 

