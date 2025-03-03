Viral Sholat Tarawih Kilat di Blitar Hanya 10 Menit Selesai, Pihak Ponpes Bilang Sudah Jadi Tradisi

Warganet dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan pelaksanaan Sholat Tarawih secara kilat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kecamatan Udanawu, Kapubaten Blitar. Video itu pun menuai beragam komentar dari masyarakat.

Dikutip dari akun Tiktok @Deanofa Store, Senin (3/2/2025), dalam video berdurasi 22 menit itu terlihat kecepatan imam dalam memimpin Sholat Tarawih yang selesai hanya dalam waktu 10 menit. Sholat Tarawih ini dinilai jauh lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pada umumnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam, K.H. Dliya’uddin Azzamzami Zubaidi mengatakan kegiatan Sholat Tarawih dengan gerakan cepat ini sudah menjadi tradisi pesantren selama lebih dari seratus tahun. Sholat Tarawih ini terdiri dari 23 rakaat, termasuk witir dan hanya memakan waktu 10 menit.

Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian besar warganet menyoroti kecepatan bacaan serta gerakan sholat yang dinilai terlalu tergesa-gesa.

Hingga kini video Sholat Tarawih kilat itupun telah ditonton sebanyak 2,6 juta penonton dan 77 ribu likes di Tiktok. Tak hanya itu, warganet pun juga ramai mengomentari video Sholat Tarawihkilat tersebut.