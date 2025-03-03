Viral Pasutri War Takjil, Malah Ketemu Motornya yang Hilang 2023

Viral di media sosial pasangan suami-istri (pasutri) mengalami kejadian mengejutkan saat ingin berburu takjil untuk berbuka puasa. Mereka sangat bahagia karena bertemu dengan motornya yang hilang dicuri pada 2023 lalu.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @mbaknoppi yang merupakan pemilik motor tersebut. Dalam cuplikan tersebut, terlihat ia dan sang suami terkejut karena melihat motor Yamaha Mio Sporty miliknya yang hilang dikendarai orang lain.

"Niat berburu takjil, tiba-tiba ketemu motor yang hilang tahun 2023 yang lalu. Alhamdulillah berkah bulan suci Ramadan," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Terlihat dalam video, Noppi sedang berada di dalam mobil dan menyorot sebuah Yamaha Mio berwarna putih di depannya. Tak pakai lama, sang suami langsung menghentikan laju mobilnya saat kondisi sedang macet dan langsung keluar untuk mengambil kunci motor tersebut.

Pada video berikutnya, terlihat pemilik video dan pengendara motor sedang berdiskusi di suatu tempat. Pemilik asli motor tersebut pun merasa sangat senang bisa mendapatkan kembali motor kesayangannya tersebut.