5 Potret Haru Ariel NOAH Sukses ke Garis Finish Tokyo Marathon 2025, Sempat Ragu dan Alami Insomnia

Perhelatan Tokyo Marathon diikuti lebih dari 38.000 pelari dari seluruh dunia. Mereka bergabung menaklukkan lintasan sepanjang 42.2 km di jantung ibu kota Jepang.

Salah satu warga negara Indonesia sekaligus publik figur yang ikut Tokyo Marathon adalah Ariel NOAH. Dia tak mau ketinggalan mengikuti ajang lari paling bergengsi di dunia yang diadakan setiap tahunnya di Tokyo, Jepang itu.

Nah, berikut beberapa potret Ariel NOAH ketika mengikuti ajang Tokyo Marathon, melansir dari akun Instagramnya, @arielnoah, Senin (3/3/2025).

1. Pamer medali finisher

Potret Haru Ariel NOAH Sukses ke Garis Finish Tokyo Marathon 2025

Dalam postingan di akun Instagramnya, Ariel membagikan salah satu potret selfienya ketika memamerkan medali finisher yang menjadi bukti bahwa ia berhasil finish dan menyelesaikan lomba lari Tokyo Marathon 2025.



2. Ekspresi bahagia

Potret Haru Ariel NOAH Sukses ke Garis Finish Tokyo Marathon 2025

Ariel juga tampak membagikan potret ekspresi bahagianya ketika sukses mencapai garis finish di event Tokyo Marathon 2025 yang sudah lama dia ingin ikuti itu.



3. Ngaku susah tidur sebelum lari

Potret Haru Ariel NOAH Sukses ke Garis Finish Tokyo Marathon 2025

Dalam keterangan postingannya, mantan istri Sarah Amalia ini juga menceritakan tantangan yang harus dia hadapi di malam sebelum dia melakukan event Tokyo Marathon 2025.

Salah satunya adalah mengalami insomnia alias tidak bisa tidur. Bahkan, karena hal tersebut, Ariel mengaku sempat berpikir untuk membatalkan keikutsertaannya di ajang tersebut.

“Gw agak emosional pas finish, gw susah tidur menjelang start, hampir memutuskan untuk ga jadi lari,” ujar Ariel Noah.