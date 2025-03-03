5 Rekomendasi Menu Camilan untuk Berbuka Puasa yang Bikin Ngiler!

Berbuka puasa menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Tak hanya makanan berat, camilan manis dan segar juga menjadi pilihan tepat untuk menyambut berbuka puasa.

Beragam makanan ringan atau takjil menjadi pilihan banyak orang ketika menyudahi ibadah puasa pada hari tersebut. Takjil ini pun menjadi primadona dan bisa melengkapi meja makan Anda saat berbuka puasa.

Biar takjil Anda gak membosankan, tak ada salahnya mencicip kudapan lainnya yang manis dan menggugah selera saat berbuka puasa. Penasaran, apa saja rekomendasi takjil yang nikmat dan bisa disantap saat berbuka? Yuk simak informasinya, yang dirangkum Senin (3/3/2025).

1. Pisang Madu

Pisang Madu Pasti adalah pilihan tepat untuk berbuka puasa. Dikutip dari Taste Atlas, pisang goreng masuk dalam daftar "50 Best Deep-Fried Desserts in The World."

Salah satunya rekomendasi ialah Pisang Madu Pasti. Kombinasi Pisang Raja dan Madu Asli berkualitas membuat rasa manis yang pas. Setiap gigitannya menghadirkan perpaduan pas antara crunchynya pisang dan manisnya madu.

Tidak hanya memanjakan lidah, kelezatan pisang madu juga bisa menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan cocok untuk menemani berbuka puasa bersama.

2. Donat Bomboloni

Jika Anda pecinta takjil manis, pilihan donat bomboloni bisa jadi pilihan yang tepat. Sajian donat dari Luna’s Doughnuts adalah pilihan sempurna untuk menemani momen berbuka puasa.

Donat ini memiliki tekstur yang lembut dan beragam pilihan rasa, mulai dari manis seperti Vanilla Sky dan Triple Chocolate, hingga gurih seperti Cheesy Beef Bechamel yang setiap gigitan menghadirkan sensasi kelezatan yang tiada duanya.

3. Kolak Pisang

Siapa yang tidak kenal dengan kolak? Sajian tradisional ini selalu menjadi favorit masyarakat Indonesia saat berbuka puasa. Kolak pisang dengan santan yang kental dan gula merah yang manis memberikan sensasi hangat yang menenangkan setelah seharian berpuasa.

Selain pisang, Anda juga bisa menambahkan ubi, ketan, atau kolang-kaling sesuai selera. Rasanya yang manis dan gurih ini pasti bikin Anda tak sabar untuk berbuka setiap hari!