3 Potret Selena Gomez Pakai Gaun Mewah di Oscar 2025, Bertabur 16 Ribu Kristal

Selebritis Selena Gomez turut hadir di acara penghargaan bergengsi, Oscar 2025. Tunangan Benny Blanco ini tampil memesona dengan bikin publik terpana dengan gaun mewah yang ia kenakan.

Bintang film Emilia Perez ini hadir mengenakan gaun bertahtahkan berlian karya desainer Ralph Lauren. Gaun ini membuat Selena semakin menyala dan terlihat begitu elegan saat melenggang di red carpet Oscar tahun ini. Gaun mewah itu bahkan bertabur 16 ribu berlian sehingga membuatnya begitu berkilau.

Pesona wanita 32 tahun itu juga memukau netizen yang terpana dengan kecantikan Selena Gomez saat hadir di ajang penghargaan tersebut.

Penasaran, seperti apa potret Selena Gomez yang tampil elegan dengan gaun bertabur berlian di Oscar 2025? Yuk intip potretnya dari ENews, Senin (3/3/2025).

1. Gaun Cantik Penuh Berlian

Potret Selena Gomez Pakai Gaun Mewah di Oscar 2025

Selena Gomez jadi salah satu selebritis yang mencuri perhatian di red carpet Oscar 2025. Gaun karya Ralph Lauren itu terlihat fit dikenakan mantan kekasih Justin Bieber itu.

Gaun tersebut terlihat simple dengan warna mocha yang soft. Melansir Hindustan Times, gaun tersebut diketahui bertabur 16 ribu berlian sehingga terlihat berkilau dan mewah.

Selena pun nampak cantik dengan gaya rambutnya dan dipadukan riasan wajah yang lembut dan flawless. Semuanya nampak menyatu dengan gaun berlian Selena Gomez yang memukau.