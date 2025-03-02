Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemasnya Kamari Pakai Mukena di Bulan Ramadhan, Netizen: Mau Salat Tarawih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |19:36 WIB
Gemasnya Kamari Pakai Mukena di Bulan Ramadhan, Netizen: Mau Salat Tarawih
Gemasnya Kamari Pakai Mukena di Bulan Ramadhan, (Foto: TikTok)
A
A
A

Kamari Sky Wassink tak pernah berhenti bikin netizen terpukau dengan wajah dan tingkah lucunya. Di momen awal bulan Ramadhan ini, Kamari semakin bikin netizen terpesona setelah muncul mengenakan mukena.

Momen menggemaskan itu direkam sang ibunda, Jennifer Coppen dan diunggah akun TikTok, @haiandara. Terlihat bocah 18 bulan itu begitu cantik dengan mukena motif pelangi yang cerah dan ceria.

Gemasnya Kamari Pakai Mukena di Bulan Ramadhan, Netizen: Mau Salat Tarawih
Gemasnya Kamari Pakai Mukena di Bulan Ramadhan, Netizen: Mau Salat Tarawih

“Siap mau maling sandal,” tulis Jen dalam video tersebut.

Kamari begitu anteng saat digendong pengasuhnya dan menunjukan anak menggemaskan ini dengan mukena yang ia kenakan. Kamari juga tak henti tersenyum seolah nyaman mengenakan mukena tersebut.

Mukena yang dikenakan Kamari juga terlihat lucu dan pas di badan balita ini. Ekspresi wajahnya juga begitu menggemaskan dengan full senyuman.

“Ya Allah ukhti cantiknya,” puji seseorang dalam video tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Kamari menggemaskan dengan mukena. Sebelumnya, putri Jennifer Coppen dan mendiang Dali Wassink ini juga sempat mengenakan hijab dan bikin netizen terpesona.

 

Halaman:
1 2
      
