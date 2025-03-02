Kronologi Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Hypotermia di Puncak Carstensz Papua

Sebuah insiden terjadi di Puncak Gunung Carstensz, Papua. Dua pendaki, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, asal Jakarta dan Bandung, ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 saat melakukan pendakian menuju puncak tertinggi di Indonesia ini.

Peristiwa ini terjadi saat mereka dalam perjalanan turun dari Puncak Carstensz, yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid.

Kronologi dari insiden tersebut dijelaskan oleh salah satu korban, Indira Alaika melalui Instagramnya. Kala itu cuaca sangat buruk dimana terjadi hujan salju, hujan deras, dan angin kencang sehingga menyebabkan hypotermia.

Sehingga dua pendaki, Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono meninggal di teras 2, pada saat perjalanan turun dari Puncak Cartenz. Sementara 3 pendaki yang selamat Indira Alaika, Alvin Reggy, dan Saroni, terjebak dan terpaksa bermalam di area Summit Ridge dekat puncak hingga besoknya tim rescue datang.

Perjalanan dimulai dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Base Camp Yellow Valley Carstensz Pyramid dengan menggunakan Helikopter. Rombongan Pendaki yang berjumlah 20 orang berangkat untuk melakukan summit dari Base Camp Yellow Valley menuju puncak carstensz pukul 04.00 WIT (5 orang Guide, 7 WNI Pendaki, 6 WNA Pendaki, dan 2 pendaki Taman Nasional Lorentz).