HOME WOMEN LIFE

Istri Fiersa Besari Minta Doa Usai Insiden di Puncak Carstensz

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |15:59 WIB
Istri Fiersa Besari Minta Doa Usai Insiden di Puncak Carstensz
Istri Fiersa Besari Minta Doa Usai Insiden di Puncak Carstensz, (Foto: instagram)
Musisi Fiersa Besari ikut dalam rombongan yang mengalami insiden di Puncak Carstensz, Papua. Dalam insiden tersebut, dua pendaki, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, asal Jakarta dan Bandung, ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 saat melakukan pendakian menuju puncak tertinggi di Indonesia ini. 

Peristiwa ini terjadi saat mereka dalam perjalanan turun dari Puncak Carstensz, yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid. Hingga saat ini belum diketahui kondisi Fiersa serta pendaki lainnya.

Istri Fiersa Besari Minta Doa Usai Insiden di Puncak Carstensz
Istri Fiersa Besari Minta Doa Usai Insiden di Puncak Carstensz

Tak lama berselang usai mencuatnya informasi tersebut, istri Fiersa, Aqia Nurfadla melalui instagramnya meminta doa untuk suaminya serta para pendaki lainnya. Aqia juga mengucapkan terima kasih atas atensi publik yang ikut merasa khawatir dengan nasib suaminya. 

"Teman - teman, terima kasih atas perhatiannya. atas rasa khawatirnya yang sama denganku. Semoga mereka di sana baik - baik saja, pulang tapa kurang apapun," bunyi keterangan unggahan @aqianr, Minggu (2/3/2025). 

Aqia menyebut bahwa dirinya tidak bisa memberikan informasi terkait situasi yang dialami oleh suaminya. Selain merasa tidak berwenang, Aqia juga mengaku belum mengetahui secara jelas terkait situasi di sana.

 

Halaman:
1 2
      
