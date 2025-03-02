Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fiersa Besari Ikut Dalam Rombongan Saat Terjadi Insiden Puncak Carstensz

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |15:41 WIB
Fiersa Besari Ikut Dalam Rombongan Saat Terjadi Insiden Puncak Carstensz
Fiersa Besari Ikut Dalam Rombongan Saat Terjadi Insiden Puncak Carstensz, (Foto: Instagram)
A
A
A

Sebuah insiden terjadi di Puncak Carstensz, Papua. Dua pendaki, Elsa Laksono dan Lilie Wijayanti Poegiono, asal Jakarta dan Bandung, ditemukan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 saat melakukan pendakian menuju puncak tertinggi di Indonesia ini. 

Peristiwa ini terjadi saat mereka dalam perjalanan turun dari Puncak Carstensz, yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid. 

Kabar ini dibagikan oleh jurnalis Andreas Harsono di akun media sosial X miliknya. Menurut Andreas, Lilie merupakan temannya semasa Sekolah Menengah Akhir (SMA).

Keduanya merupakan bagian dari kelompok tim ekspedisi yang terdiri dari sepuluh pendaki lainnya, dimana salah satunya merupakan musisi Fiersa Besari.

"Lilie Wijayati dan Elsa Laksono, keduanya berumur 60 tahun, meninggal dunia karena kedinginan di Puncak Cartens, dekat Timika, Papua. Lilie perancang busana di Bandung, Elsa dokter gigi di Jakarta. Mereka alumni SMA Dempo Malang tahun 1984," kata Andreas.

Saat informasi ini beredar, Fiersa Besari belum memberi pernyataan apa pun. Menilik  dari Instagram @fiersabesari, dia hanya membagikan unggahan Instastory berlatar hitam dengan emotikon 'broken heart'. Fiersa pun menggunakan lagu Now At Last dari Fesit sebagai backsound Instastory-nya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
