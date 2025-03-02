Aaliyah Massaid Bareface saat Sahut, Wajah Naturalnya Dipuji Netizen

Selebritis Aaliyah Massaid turut berbahagia saat menyambut bulan Ramadhan ini. Istri Thariq Halilintar ini pun berbahagia bisa menemani sahur dan berbuka bersama sang suami tercinta dan keluarga barunya.

Momen makan sahur Aaliyah pun juga jadi sorotan netizen. Pasalnya, putri penyanyi Reza Artamevia ini begitu cantik memesona meski tanpa riasan wajah saat makan sahur dini hari.

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok, @bleoniz. Terlihat Aaliyah masih mengenakan piyama saat makan sahur, bahkan tak mengenakan riasan sedikit pun.

“Aal muka bangun sahur pun kayak habis mandi,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (2/3/2025).

Aaliyah terlihat bersemangat saat menyantap makan sahurnya. Meksi tak mengenakan make up di wajah, ia tetap terlihat cantik bersinar.

Wajah Aaliyah terlihat bersih dan cerah. Nampak Kecantikan natural Aaliyah ini terpancar dan bikin netizen terpana olehnya.

Meski baru bangun tidur, wajah wanita yang tengah mengandung anak pertamanya ini justru semakin terpancar auranya.