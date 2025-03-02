Bu Guru Salsa Kembali Viral, Kali Ini Gegara Menikah dengan PNS Guru IT

Bu Guru Salsa Kembali Viral, Kali Ini Gegara Menikah dengan PNS Guru IT, (Foto: Instagram)

Belakangan jagat maya sempat dihebohkan dengan sosok Ibu Guru Salsa yang viral karena video joget tanpa busana.

Terbaru, Ibu Guru Salsa dikabarkan baru saja menggelar pernikahan. Pemilik nama lengkap Salsabila Rahma tersebut diketahui menikah dengan pria yang juga berprofesi sebagai guru.

Sejumlah potret pernikahan Ibu Guru Salsa juga sempat dibagikan di akun Instagram miliknya sendiri, @missalsaa. Namun, kini, dia mengunci akunnya itu.

Bu Guru Salsa

Meski begitu, potret pernikahan Ibu Guru Salsa sudah tersebar di sosial media. Dalam potret yang beredar, terlihat guru SD tersebut menggelar pernikahan secara sederhana dalam balutan kebaya berwarna beige dan kerudung merah.

Usut punya usut, Ibu Guru Salsa dinikahi oleh pria bernama Muhammad Luqman Hakim, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi guru teknologi informatika atau IT.

Bu Guru Salsa dan Muhammad Luqman Hakim diketahui menikah pada Jumat, 28 Februari 2025 di kediaman Bu Guru Salsa di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Jawa Timur.

Untuk menikahi Ibu Guru Salsa, Muhammad Luqman Hakim memberi mahar atau maskawin senilai Rp2.822.025.

Keduanya diketahui telah melakukan persiapan pernikahan sejak Desember 2024. Selanjutnya, Bu Guru Salsa dan Muhammad Luqman Hakim mendaftarkan pernikahan mereka saat video viral pada 17 Februari 2025.

Sebelumnya, video seorang guru yang joget-joget tanpa busana di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

Sosok dalam video tersebut dikenal sebagai Bu Guru Salsa, seorang pengajar matematika di salah satu sekolah dasar (SD).

Video viral berdurasi lima menit itu kini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok hingga X.