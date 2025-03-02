Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bu Guru Salsa Kembali Viral, Kali Ini Gegara Menikah dengan PNS Guru IT

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |14:36 WIB
Bu Guru Salsa Kembali Viral, Kali Ini Gegara Menikah dengan PNS Guru IT
Bu Guru Salsa Kembali Viral, Kali Ini Gegara Menikah dengan PNS Guru IT, (Foto: Instagram)
A
A
A

Belakangan jagat maya sempat dihebohkan dengan sosok Ibu Guru Salsa yang viral karena video joget tanpa busana.

Terbaru, Ibu Guru Salsa dikabarkan baru saja menggelar pernikahan. Pemilik nama lengkap Salsabila Rahma tersebut diketahui menikah dengan pria yang juga berprofesi sebagai guru.

Sejumlah potret pernikahan Ibu Guru Salsa juga sempat dibagikan di akun Instagram miliknya sendiri, @missalsaa. Namun, kini, dia mengunci akunnya itu. 

Bu Guru Salsa
Bu Guru Salsa

Meski begitu, potret pernikahan Ibu Guru Salsa sudah tersebar di sosial media. Dalam potret yang beredar, terlihat guru SD tersebut menggelar pernikahan secara sederhana dalam balutan kebaya berwarna beige dan kerudung merah. 

Usut punya usut, Ibu Guru Salsa dinikahi oleh pria bernama Muhammad Luqman Hakim, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi guru teknologi informatika atau IT.

Bu Guru Salsa dan Muhammad Luqman Hakim diketahui menikah pada Jumat, 28 Februari 2025 di kediaman Bu Guru Salsa di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Jawa Timur.

Untuk menikahi Ibu Guru Salsa, Muhammad Luqman Hakim memberi mahar atau maskawin senilai Rp2.822.025.

Keduanya diketahui telah melakukan persiapan pernikahan sejak Desember 2024. Selanjutnya, Bu Guru Salsa dan Muhammad Luqman Hakim mendaftarkan pernikahan mereka saat video viral pada 17 Februari 2025.

Sebelumnya, video seorang guru yang joget-joget tanpa busana di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. 

Sosok dalam video tersebut dikenal sebagai Bu Guru Salsa, seorang pengajar matematika di salah satu sekolah dasar (SD).

Video viral berdurasi lima menit itu kini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok hingga X. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement