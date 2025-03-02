Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Ramadhan kali ini terasa istimewa bagi pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Pasalnya, untuk pertama kalinya mereka menyambut bulan Suci Ramadhan sebagai pasangan suami istri.

Mereka pun membagikan potret saat menyantap sahur bersama di hari pertama Ramadhan. Angga tampak memamerkan potret Shenina bersama makanan yang berada dihadapannya.

Shenina tampak tersenyum semringah dengan pose tangan yang menopang wajahnya. Terlihat di jari Shenina tersemat cincin nikah serta cincin lamaran dari sang suami.

"Sahur pertama bareng istrikkkk," bunyi keterangan unggahan @angga, dikutip Minggu (2/3/2025).

Sementara Shenina membagikan potret Angga yang juga terlihat begitu semringah dihadapannya. Tampak pula cincin nikah yang tersemat di jari manis Angga.