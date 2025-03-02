Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |09:27 WIB
Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, (Foto: Instagram)
A
A
A

Ramadhan kali ini terasa istimewa bagi pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Pasalnya, untuk pertama kalinya mereka menyambut bulan Suci Ramadhan sebagai pasangan suami istri. 

Mereka pun membagikan potret saat menyantap sahur bersama di hari pertama Ramadhan. Angga tampak memamerkan potret Shenina bersama makanan yang berada dihadapannya.

Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Shenina tampak tersenyum semringah dengan pose tangan yang menopang wajahnya. Terlihat di jari Shenina tersemat cincin nikah serta cincin lamaran dari sang suami. 

"Sahur pertama bareng istrikkkk," bunyi keterangan unggahan @angga, dikutip Minggu (2/3/2025).

Sementara Shenina membagikan potret Angga yang juga terlihat begitu semringah dihadapannya. Tampak pula cincin nikah yang tersemat di jari manis Angga.

Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Halaman:
1 2
      
