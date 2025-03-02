Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenali 5 Shades Soulyu Juicy Glow Lip Balm yang Cocok untuk Semua Warna Kulit

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |11:27 WIB
Soulyu kembali menghadirkan inovasi baru lewat Juicy Glow Lip Balm yang merupakan tinted lip balm dengan  keunggulan 7 kali lebih melembabkan bibir. Selain itu kandungan kaktus juga menjadi keunggulan karena dapat menghidrasi bibir.

Tinted lip balm belakangan begitu digandrungi karena warna yang tidak terlalu bold dengan tekstur yang ringan di bibir.  Lip balm ini di malam hari juga kerap digunakan sebagai lipcare agar saat bangun tidur, bibirnya akan lebih cerah.

Produk Juicy Glow Lip Balm yang terdiri dari 5 shades ini pun telah hadir di Miniso. Hari ini, Sabtu 1 Maret 2025 para pengunjung Miniso Central Park pun dapat melakukan free DIY Charms di Soulyu Table untuk setiap pembelian Juicy Glow Lip Balm.

Kenali 5 Shades Soulyu Juicy Glow Lip Balm yang Cocok Untuk Semua Warna Kulit

Selain itu ada sesi sharing bersama Beauty Influencer sekaligus Personal Colour Analyst, Amanda Karina Putri. Beberapa pengunjung Miniso yang tertarik dengan Juicy Glow Lip Balm begitu antusias untuk bertanya mengenai personal colour kepada Amanda agar menemukan shade lip balm yang cocok untuk mereka. 

Amanda pun menjelaskan bahwa kelima shade yang dihadirkan oleh Juicy Glow Lip Balm ini mewakili seasonal colour masyarakat di tanah air sehingga akan cocok di semua jenis kulit dengan warna yang kekinian. 

"Ini worth it banget karena secara warna cantik, secara teknologi canggih banget formulasinya. Harganya pun good deal banget," ujar Amanda dalam acara Exclusive Launching Juicy Lip Balm Soulyu di Miniso Central Park Mall.

 

Halaman:
1 2
      
