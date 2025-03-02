Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Rekomendasi Menu Buka Puasa Seafood yang Sehat, Gak Bikin Bosan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |17:36 WIB
Memasuki bulan puasa, tak jarang kita mulai kebingungan menyiapkan menu berbuka. Banyak pilihan menu buka puasa yang mungkin sudah dijajal dan disantap bersama keluarga.

Salah satunya yang mungkin kelewatan ialah seafood. Hidangan laut ini tentu memiliki cita rasa lezat dan jadi menu yang cocok untuk berbuka puasa.

Meski lezat, olahan seafood tentu perlu diatur. Pasalnya, kandungan kolesterol yang tinggi pada hidangan laut ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan.

Tapi jangan khawatir, Anda tetap bisa menikmati olahan seafood di bulan Ramadhan. Berikut rekomendasi empat resep menu buka puasa dengan seafood yang lezat dan sehat dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (2/3/2025).

1. Fish and Chips

Tentu kamu sering mendengar menu fish and chips di beberapa restoran. Ya, menu ini menghadirkan sajian seafood yang lezat tapi juga sehat.

Ikan yang biasa dihidangkan di fish and Chips adalah ikan dori dan ikan cod yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Terlebih, ada karbohidrat kentang dan porsi yang pas. Sehingga menu seafood ini cocok dan cukup sehat untuk disantap saat berbuka.


2. Ikan Panggang

Selanjutnya ada ikan panggang. Rasanya yang lezat dan khas membuat menu seafood ini juga jadi andalan.

Selain enak, ikan panggang juga cukup sehat karena prosesnya yang dioven, bukan digoreng. Tentu ini menjadi menu yang lebih rendah lemak dan kalori.

 

Halaman:
1 2
      
