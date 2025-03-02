Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa?

Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa

MasterChef Indonesia Season 12 kembali dengan tantangan yang semakin sulit dan menegangkan. Kali ini, para kontestan masih melanjutkan tantangan sebelumnya untuk bisa menjadi juara dan mendapatkan keuntungan berupa Immunity Pin.

Setelah tantangan seafood dan ayam cemani, para kontestan harus menyelesaikan tantangan tempe. Masakan kontestan Rudi pun menjadi sorotan saat ia memasak gulai tempe andaliman.

Gulai tersebut terlihat menggiurkan dengan warna kuning kecoklatan yang cantik. Potongan tempenya lun cukup besar untuk bisa dinikmati para juri.

“Gulai yes, kompisisi tempe bagus. Tapi kurang garam,” kata Chef Juna.

Sayangnya, hidangan Rudi masih kurang garam dan kurang menggoyang lidah para juri. Chef Rudi juga mengungkap hal yang sama terkait hidangan kontestan satu ini.

“Enak semuanya. Kamu ga cicipi ya? Tapi kurang garam,” kata Chef Rudi.

Rupanya, hidangan gulai tempe andaliman Rudi yang kurang garam ini juga membuat Chef Renata geram. Pasalnya, Rudi juga sempat kurang memberikan garam pada hidangan sebelumnya.

“Lagi dan lagi kurang garam rasanya sama kaya kamu kemarin. Garam!,” kata Chef Renata.

Tantangan MasterChef Indonesia Season 12 hari ini mengharuskan para kontestan meng-highlight bahan tempe yang mereka dapat. Untuk menjadi pemenang, kontestan harus masak tempe sebanyak lima kali dengan masing-masing waktu 30 menit per sesi. Masakan yang paling lezat akan menjadi pemenang dan akan beradu dengan para pemenang lainnya untuk benar-benar mendapat keuntungan dari tantangan ini.