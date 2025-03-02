Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |15:50 WIB
Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa?
Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa
A
A
A

MasterChef Indonesia Season 12 kembali dengan tantangan yang semakin sulit dan menegangkan. Kali ini, para kontestan masih melanjutkan tantangan sebelumnya untuk bisa menjadi juara dan mendapatkan keuntungan berupa Immunity Pin.

Setelah tantangan seafood dan ayam cemani, para kontestan harus menyelesaikan tantangan tempe. Masakan kontestan Rudi pun menjadi sorotan saat ia memasak gulai tempe andaliman.

Gulai tersebut terlihat menggiurkan dengan warna kuning kecoklatan yang cantik. Potongan tempenya lun cukup besar untuk bisa dinikmati para juri.

“Gulai yes, kompisisi tempe bagus. Tapi kurang garam,” kata Chef Juna.

Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa?
Chef Renata Geram dengan Masakan Gulai Tempe Rudi MasterChef Indonesia Season 12, Kok Bisa?

Sayangnya, hidangan Rudi masih kurang garam dan kurang menggoyang lidah para juri. Chef Rudi juga mengungkap hal yang sama terkait hidangan kontestan satu ini.

“Enak semuanya. Kamu ga cicipi ya? Tapi kurang garam,” kata Chef Rudi.

Rupanya, hidangan gulai tempe andaliman Rudi yang kurang garam ini juga membuat Chef Renata geram. Pasalnya, Rudi juga sempat kurang memberikan garam pada hidangan sebelumnya.

“Lagi dan lagi kurang garam rasanya sama kaya kamu kemarin. Garam!,” kata Chef Renata.

Tantangan MasterChef Indonesia Season 12 hari ini mengharuskan para kontestan meng-highlight bahan tempe yang mereka dapat. Untuk menjadi pemenang, kontestan harus masak tempe sebanyak lima kali dengan masing-masing waktu 30 menit per sesi. Masakan yang paling lezat akan menjadi pemenang dan akan beradu dengan para pemenang lainnya untuk benar-benar mendapat keuntungan dari tantangan ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement