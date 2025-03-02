Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |15:36 WIB
Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung
Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung, (Foto: Instagram)
A
A
A

Baru-baru ini viral sebuah konten seorang wisatawan yang mereview harga menu makanan di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Magelang, Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Magelang menjadi salah satu daerah yang kerap dikunjungi saat wisatawan berlibur ke Jawa Tengah selain Yogyakarta. 

Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa
Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa

Namun dari sekian hotel yang ada di sana, ada salah satu hotel mewah yang bahkan dijuluki ‘Hotel Sultan’ di kalangan para wisatawan karena memiliki harga ‘selangit’ untuk menginap per-malamnya.

Tak hanya penginapannya saja yang merogoh kantong, menu-menu makanan yang ada di sana juga tak kalah mahalnya. Karena itu, seorang wisatawan yang sedang menginap di sana berinisiatif untuk mereviewnya.

Melalui akun TikToknya, @claairina, wisatawan tersebut membagikan potret menu makanan yang ia santap bersama sang suami ketika menginap di sana.

Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa
Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa

Wisatawan yang diketahui bernama Clara tersebut tampak memesan sate daging yang disajikan sebanyak 6 tusuk di atas piring, dilengkapi dengan potongan lontong dan pendamping lalapan sayuran serta kuah sup. 

Ia mengira, harga sepiring berisi 6 potong sate daging domba tersebut paling-paling berkisar Rp100 ribuan. 

“Ah sate cuma 6 tusuk paling cuma 100 ribu,” tulisnya dalam keterangan postingan.

Clara kemudian membagikan potret menu dessert yang ia santap setelah sate, berupa es teler dan satu piring dessert cokelat.

Usai menyantap semua yang ia pesan bersama sang suami ia lantas meminta bill. Namun, ia dibuat syok dengan total harganya yang ternyata mencapai Rp2 jutaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement