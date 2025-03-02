Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung

Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung

Baru-baru ini viral sebuah konten seorang wisatawan yang mereview harga menu makanan di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Magelang, Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Magelang menjadi salah satu daerah yang kerap dikunjungi saat wisatawan berlibur ke Jawa Tengah selain Yogyakarta.

Namun dari sekian hotel yang ada di sana, ada salah satu hotel mewah yang bahkan dijuluki ‘Hotel Sultan’ di kalangan para wisatawan karena memiliki harga ‘selangit’ untuk menginap per-malamnya.

Tak hanya penginapannya saja yang merogoh kantong, menu-menu makanan yang ada di sana juga tak kalah mahalnya. Karena itu, seorang wisatawan yang sedang menginap di sana berinisiatif untuk mereviewnya.

Melalui akun TikToknya, @claairina, wisatawan tersebut membagikan potret menu makanan yang ia santap bersama sang suami ketika menginap di sana.

Wisatawan yang diketahui bernama Clara tersebut tampak memesan sate daging yang disajikan sebanyak 6 tusuk di atas piring, dilengkapi dengan potongan lontong dan pendamping lalapan sayuran serta kuah sup.

Ia mengira, harga sepiring berisi 6 potong sate daging domba tersebut paling-paling berkisar Rp100 ribuan.

“Ah sate cuma 6 tusuk paling cuma 100 ribu,” tulisnya dalam keterangan postingan.

Clara kemudian membagikan potret menu dessert yang ia santap setelah sate, berupa es teler dan satu piring dessert cokelat.

Usai menyantap semua yang ia pesan bersama sang suami ia lantas meminta bill. Namun, ia dibuat syok dengan total harganya yang ternyata mencapai Rp2 jutaan.