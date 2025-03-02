Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kurma Sago, Takjil Manis dan Segar Cocok untuk Buka Puasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |13:36 WIB
Resep Kurma Sago, Takjil Manis dan Segar Cocok untuk Buka Puasa
Resep Kurma Sago, Takjil Manis dan Segar Cocok untuk Buka Puasa, (Foto: Youtube @dapurumi)
A
A
A

Kurma menjadi salah satu makanan yang muncul di bulan puasa. Rasanya yang manis cocok disantap saat sahur atau sebagai takjil ketika buka puasa. Selain itu, manisnya kurma juga bermanfaat untuk mengembalikan energi tubuh setelah berpuasa selama belasan jam.

Mengonsumsi kurma juga menjadi kebiasaan baik yang dianjurkan Rasulullah SAW. Rasanya yang nikmat ini membuat kurma juga mudah diolah jadi berbagai menu.

Tak perlu khawatir bosan makan kurma di bulan puasa, buah ini juga bisa Anda olah jadi menu takjil yang manis dan menyegarkan seperti kurma sago. Pastinya juga cocok disantap saat buka puasa.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuatnya? Yuk simak dilansir kanal YouTube @Dapur Umi, Minggu (2/3/2024).


Bahan-bahan:

  250 gram kurma
  10 sdm madu (optional)
  75 ml susu full cream
  Nata de coco 
  1 bungkus (100 gram) sagu mutiara
  2 sdm gula pasir
  1,5 liter air untuk merebus
  1 bungkus jelly rasa kurma
  6 sdm gula pasir
  600 ml air
  Susu evaporasi (1 kaleng)
  600 ml susu UHT full Cream
  Kental manis

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
