Resep Kurma Sago, Takjil Manis dan Segar Cocok untuk Buka Puasa

Kurma menjadi salah satu makanan yang muncul di bulan puasa. Rasanya yang manis cocok disantap saat sahur atau sebagai takjil ketika buka puasa. Selain itu, manisnya kurma juga bermanfaat untuk mengembalikan energi tubuh setelah berpuasa selama belasan jam.

Mengonsumsi kurma juga menjadi kebiasaan baik yang dianjurkan Rasulullah SAW. Rasanya yang nikmat ini membuat kurma juga mudah diolah jadi berbagai menu.

Tak perlu khawatir bosan makan kurma di bulan puasa, buah ini juga bisa Anda olah jadi menu takjil yang manis dan menyegarkan seperti kurma sago. Pastinya juga cocok disantap saat buka puasa.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuatnya? Yuk simak dilansir kanal YouTube @Dapur Umi, Minggu (2/3/2024).



Bahan-bahan:

250 gram kurma

10 sdm madu (optional)

75 ml susu full cream

Nata de coco

1 bungkus (100 gram) sagu mutiara

2 sdm gula pasir

1,5 liter air untuk merebus

1 bungkus jelly rasa kurma

6 sdm gula pasir

600 ml air

Susu evaporasi (1 kaleng)

600 ml susu UHT full Cream

Kental manis