AULIA Zahra Dewanti atau akrab disapa Zahra, menjadi peserta termuda di MasterChef Indonesia Season 12. Dara kelahiran Kendal 13 Maret 2002 ini telah mencintai dunia kuliner sejak kecil.

Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, dia sudah bercita-cita untuk menjadi bagian dari ajang MasterChef Indonesia. Kini di usia 22 tahun, impian itu akhirnya terwujud.

Kecintaannya terhadap dunia kuliner, terutama di bidang pastry, berawal dari kebiasaannya baking bersama sang nenek. Dari situlah bakatnya terus terasah hingga dia memperdalam keahliannya dengan bekerja di pastry shop dan menempuh pendidikan di bidang pastry.



Namun, Zahra tak ingin hanya dikenal sebagai spesialis pastry. Berbekal pengalaman dan semangatnya, dia siap menyajikan hidangan istimewa di MasterChef Indonesia Season 12 dan membuktikan bahwa dirinya mampu menguasai berbagai teknik memasak, bukan hanya di dunia pastry.

Pendidikan

Sebelum benar-benar fokus menekuni dunia kuliner, Zahra sempat berkuliah di Politeknik Kesehatan Semarang, Jurusan Gizi. Di tengah pandemi Covid-19, dia harus menunda impiannya untuk mendalami pastry dan lebih dulu menyelesaikan pendidikannya sebagai ahli gizi.

Namun, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Setelah resmi lulus, Zahra akhirnya mendapat restu dari orangtuanya untuk mengejar passion-nya di dunia kuliner. Dia pun mendaftarkan diri di Academy of Pastry & Culinary Arts Indonesia dan menempuh pendidikan intensif selama 9 bulan. Keputusan ini menjadi titik balik bagi Zahra dalam mewujudkan impian masa kecilnya untuk berkarya di dunia kuliner.

Pekerjaan

Sembari menunggu kelulusannya dari Academy of Pastry & Culinary Arts Indonesia, Zahra mulai merintis karier dengan bekerja sebagai daily worker di sebuah pastry shop di Gading Serpong. Meski baru tiga bulan bekerja, semangatnya untuk terus berkembang membawanya pada tantangan baru mengikuti ajang MasterChef Indonesia.

Bagi Zahra, kompetisi ini bukan sekadar ajang unjuk kemampuan, tetapi juga langkah besar menuju impian terbesarnya memiliki pastry shop sendiri. Dengan kerja keras dan dedikasi, dia bertekad membuktikan bahwa mimpinya bisa menjadi kenyataan.

Chef Inspirasi

Sejak kecil, Zahra selalu terinspirasi oleh tayangan memasak yang menarik, terutama dari Chef Farah Quinn, yang menjadi panutannya dalam dunia kuliner. Ketertarikannya terhadap pastry semakin berkembang seiring waktu hingga akhirnya dia mengidolakan Chef Amaury Guichon, maestro pastry asal Prancis yang dikenal dengan kreativitas dan keahliannya yang luar biasa.

Dua sosok ini menjadi sumber motivasi bagi Zahra untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya, hingga akhirnya dia berani melangkah ke MasterChef Indonesia untuk mewujudkan impian besarnya.

Motto

Kalau ada kesempatan, dicoba. Jangan dipikirkan akhirnya seperti apa agar tidak menyesal. Take it dan selesaikan apa yang sudah dimulai, dengan hati yang gembira. Give your best, let God do the rest.

Media Sosial

Instagram: @zahra.mci12