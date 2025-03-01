Food Vlogger Codeblu Diduga Lakukan Pemerasan ke Toko Kue, Begini Kronologinya

Food vlogger, William Anderson alias Codeblu baru-baru ini viral dan menyita perhatian netizen. Codeblu diduga melakukan pemerasan pada salah satu toko kue ternama di Indonesia dan membuat geram para netizen dan menjadi viral.

Hal ini bermula saat Codeblu membuat video permintaan maaf atas sebuah berita palsu yang ia dapatkan terkait kelalaian toko kue tersebut. Video itu dibuat Codeblu di akun TikTok-nya, @codebluuuu beberapa waktu lalu.

“Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak CT dan masyarakat Indonesia,” ucap Codeblu dalam video tersebut.

Usai viral video permintaan maaf tersebut, netizen pun mengungkap adanya dugaan pemerasan dari Codeblu pada toko kue berinisial CT ini. Diduga Codeblu meminta uang hingga ratusan juta Rupiah dari pihak toko kue tersebut untuk men-take down sebuah video yang pernah ia unggah.



Kronologi Codeblu Diduga Lakukan Pemerasan

Codeblu diketahui sempat membuat video terkait kualitas dari toko kue berinisial CT beberapa waktu lalu. Video tersebut menunjukan hasil yang kurang baik dari toko kue itu.

Setelahnya, Codeblu mengungkap bahwa pihak toko kue tersebut meminta agar food vlogger ini men-take down videonya. Namun, Codeblu enggan melakukan hal tersebut dan meminta pihak toko untuk meningkatkan kualitas bila ingin video tersebut diturunkan.

Namun, belum lama ini netizen menduga adanya pemerasan dari pihak Codeblu pada toko kue itu. Codeblu disebut akan membantu toko kue tersebut untuk meningkatkan kualitas dan menghapus videonya, namun juga meminta bayaran ratusan juta Rupiah sesuai dengan rate card reviewer makanan ini.