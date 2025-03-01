Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar

Aktris Prilly Latuconsina akan menghabiskan bulan Ramadan di lokasi syuting. Pasalnya, Prilly akan disibukkan dengan menjalani proses syuting film terbarunya.

Berbeda dengan tahun lalu dimana dirinya sengaja hanya syuting selama dua minggu di bulan Ramadhan, tahun ini Prilly akan menghabiskan momen Ramadhan di lokasi syuting.

"Beneran syuting Danur sampai Lebaran, jadi kayak ini juga menjadi dilema karena jadi sahur pertama di lokasi dan malam takbiran juga kemungkinan di lokasi," ujar Prilly Latuconsina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sehingga, Prilly mengaku tak punya persiapan khusus untuk Ramadhan ini.

"Jadi, enggak ada persiapan apa-apa karena benar-benar lagi syuting. Ini saja balik lagi," lanjutnya.