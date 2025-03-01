5 Zodiak yang Doyan Gosip, Kamu Salah Satunya?

Gosip adalah bumbu dalam kehidupan sosial yang sulit dihindari. Beberapa orang bahkan menikmati gosip, untuk mendengarkan kabar terbaru ada juga yang justru senang menyebarkannya. Menariknya adalah, sifat suka bergosip ini bisa dikaitkan dengan beberapa zodiak.

Berikut adalah 5 Zodiak yang Doyan Gosip, yang dilansir dari timesofindia:

1. Cancer

Sebagai tanda yang menghargai rumah dan keluarga, zodiak ini tertarik pada sebuah gosip yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, hubungan dan situasi emosional. Cancer juga menikmati kenyamanan yang datang dengan mengetahui detail kehidupan pribadi orang lain, dengan hal ini Cancer lebih mudah untuk mengikuti arah situasi sosial di kehidupannya, mudah berkomunikasi secara lebih dekat dan akrab.

2. Sagitarius

Sagitarius lebih fokus pada ide-ide yang besar dan filosofi. Mereka juga tertarik dengan dinamika sosial dan cerita yang membentuk kehidupan orang. Sagitarius tertarik pada sebuah gosip karena merasa di dalam 'gosip' selalu ada unsur humor yang berlebihan dan menarik. Jangan heran kalau Sagitarius sering menjadi orang pertama yang tertawa saat mendengar kabar terbaru!

3. Leo