8 Rekomendasi Kurma Ajwa Terbaik, Kudapan Terbaik saat Buka Puasa

Kurma menjadi salah satu santapan andalan setiap kali bulan puasa tiba. Salah satu jenis kurma yang populer adalah kuema ajwa.

Kurma ajwa memiliki banyak keistimewaan yang sudah diakui oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jenis kurma enak basah ini juga sudah menjadi perhatian untuk para pecinta kurma di seluruh dunia.

Di indonesia sendiri sangat banyak merk kurma Ajwa yang enak beredar dan pastinya akan menimbulkan kebingungan untuk kita dalam memilih merk yang terbaik.

Berikut beberapa rekomendasi kurma ajwa terbaik yang ada di Indonesia, melansir dari laman Ruthob Rayan, Sabtu (1/3/2025).

1. Merk Kurma Ajwa Al-Madinah

Merk kurma yang satu ini merupakan merk kurma Ajwa yang sudah sangat dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia.

Produk yang merk ini keluarkan sering sekali dianggap sebagai salah satu jenis kurma terbaik dengan rasa yang autentik dan tentunya kualitas yang terjaga.

Kebanyakan kurma yang memiliki kualitas terbaik akan selalu mempertahankan konsistensinya dalam produksi jadi pastikan Anda sudah mengetahui hal dasarnya.



2. Merk Kurma Ajwa Madinah

Merk kurma Ajwa selanjutnya ini sangat dikenal dengan kualitas kurma Ajwa yang sangat baik dan memiliki rasa yang manis serta tekstur yang lembut.

Produk dari merk ini sangat sering mendapatkan ulasan yang positif dari konsumen di seluruh penjuru Indonesia.



3. Merk Kurma Ajwa Al-Wadea

Merk kurma Ajwa Al-Wadea ini menjadi salah satu produsen kurma Ajwa yang terkemuka di Indonesia.

Selain itu merk kurma yang satu ini juga menawarkan jenis kurma yang berkualitas tinggi dengan kemasan yang sangat menarik. Untuk masalah harga Anda tidak perlu khawatir karena tentunya masih tergolong terjangkau untuk ukuran kurma jenis Ajwa.