Potret Raffi Ahmad Sahur Hari Pertama Bareng Keluarga Besar: Momen Sederhana namun Penuh Makna

Potret Raffi Ahmad Sahur Hari Pertama Bareng Keluarga Besar

Masyarakat Indonesia mulai menjalani ibadah puasa hari ini, Sabtu (1/3/2025). Tak lupa, momen sahur pertama kali di bulan Ramadhan kali ini pun harus mereka lakukan.

Tidak terkecuali Raffi Ahmad dan keluarga. Dia turut membagikan momen seru sahur puasa di hari pertama bersama keluarga tercinta.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @raffinagita1717, Sabtu (1/3/2025).

1. Ungkap makna momen sahur bersama keluarga

Potret Raffi Ahmad Sahur Hari Pertama Bareng Keluarga Besar

Dalam postingannya, Raffi terlihat sahur bersama keluarga besarnya. Mulai dari sang istri, Nagita Slavina, kedua anaknya, sang ibu, hingga bersama adik-adiknya. Raffi lantas mengungkap makna dari momen sahur bersama keluarga.

“Sahur bersama keluarga, momen yang sederhana namun penuh makna. Di tengah kesibukan, kita berkumpul, saling berbagi, dan menguatkan satu sama lain. Semoga kebersamaan ini selalu membawa berkah dan kebahagiaan, serta memberi semangat untuk menjalani hari penuh ibadah,” tutur Raffi Ahmad dalam keterangan postingannya.

“Bersyukur atas setiap detik yang diberikan dan selalu menjaga tali silaturahmi. Maaf lahir batin semua .... semangat sahur dan puasa hari pertama,” lanjutnya.