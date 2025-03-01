Drama Anak GTM Sampai Rumah Jadi Seperti Kapal Pecah, Curhatan Ibu Relate Banget

Gerakan Tutup Mulut (GTM) adalah fase yang umum dialami anak usia dini, terutama saat mereka mulai mengenal makanan baru atau merasa bosan dengan makanan yang diberikan.

Dalam fase ini, anak cenderung menolak makan dengan berbagai cara, mulai dari mengatupkan mulut rapat-rapat hingga menangis atau bahkan melempar makanan. Situasi ini sering membuat orang tua frustrasi, karena asupan gizi anak bisa terganggu jika berlangsung terlalu lama.

Namun, yang lebih menantang dari GTM bukan hanya soal makanan, tetapi juga efek emosional pada orang tua terutama ibu. Rasa lelah, stres, dan kebingungan dalam menghadapi anak yang menolak makan sering kali memicu berbagai reaksi, dari membujuk dengan penuh kesabaran hingga akhirnya kewalahan.

Baru-baru ini, sebuah video TikTok menjadi viral setelah seorang ibu membagikan momen perjuangannya menghadapi anak yang GTM. Dalam video tersebut, tampak seisi rumah berantakan akibat usaha sang ibu membujuk anaknya untuk makan. Mulai dari mainan berserakan hingga peralatan rumah tangga yang berantakan, semua menjadi “korban” dari momen dramatis ini.

Dengan nada pasrah sekaligus humor, sang ibu menuliskan, “Mama cuman minta kamu mangap aja, kenapa seisi rumah jadi taruhannya.”