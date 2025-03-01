Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Drama Anak GTM Sampai Rumah Jadi Seperti Kapal Pecah, Curhatan Ibu Relate Banget

Clarisa Adiana , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |12:34 WIB
Drama Anak GTM Sampai Rumah Jadi Seperti Kapal Pecah, Curhatan Ibu <i>Relate</i> Banget
Drama anak GTM. (Foto: TikTok)
A
A
A

Gerakan Tutup Mulut (GTM) adalah fase yang umum dialami anak usia dini, terutama saat mereka mulai mengenal makanan baru atau merasa bosan dengan makanan yang diberikan.

Dalam fase ini, anak cenderung menolak makan dengan berbagai cara, mulai dari mengatupkan mulut rapat-rapat hingga menangis atau bahkan melempar makanan. Situasi ini sering membuat orang tua frustrasi, karena asupan gizi anak bisa terganggu jika berlangsung terlalu lama.

Namun, yang lebih menantang dari GTM bukan hanya soal makanan, tetapi juga efek emosional pada orang tua terutama ibu. Rasa lelah, stres, dan kebingungan dalam menghadapi anak yang menolak makan sering kali memicu berbagai reaksi, dari membujuk dengan penuh kesabaran hingga akhirnya kewalahan.

Baru-baru ini, sebuah video TikTok menjadi viral setelah seorang ibu membagikan momen perjuangannya menghadapi anak yang GTM. Dalam video tersebut, tampak seisi rumah berantakan akibat usaha sang ibu membujuk anaknya untuk makan. Mulai dari mainan berserakan hingga peralatan rumah tangga yang berantakan, semua menjadi “korban” dari momen dramatis ini.

Dengan nada pasrah sekaligus humor, sang ibu menuliskan, “Mama cuman minta kamu mangap aja, kenapa seisi rumah jadi taruhannya.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188014//verrell-aeU8_large.jpg
Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3187915//viral-vBRw_large.jpg
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/298/3187753//viral-JftH_large.jpg
Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/25/3187723//viral-ATWO_large.jpg
Viral! Penampakan Air Danau Singkarak Jernih Usai Diterjang Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187649//viral-TWI9_large.jpg
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/612/3187654//viral-wv65_large.jpg
Kronolongi Lengkap Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhannya Berdua di Dalam Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement