HOME WOMEN BEAUTY

4 Keunggulan Merias Bibir Pakai Lip Glaze, Tahan Lama dan Menghidrasi Bibir Selama Bulan Puasa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |23:24 WIB
4 Keunggulan Merias Bibir Pakai <i>Lip Glaze</i>, Tahan Lama dan Menghidrasi Bibir Selama Bulan Puasa
Ilustrasi lip glaze. (Foto: Freepik)
Bulan puasa bukan jadi penghalang untuk tampil cantik. Apalagi di momen ini, kamu mungkin akan sering hadir di acara bukber alias buka puasa bersama keluarga atau teman. 

Bicara soal penampilan cantik, tentu tak jauh dari peran makeup. Nah, salah satu item yang wajib digunakan adalah lip glaze. Lip glaze adalah produk kosmetik untuk bibir yang dirancang untuk memberikan efek kilau atau glossy pada bibir, berbeda dengan lipstik biasa yang biasanya memberikan hasil akhir matte atau satin. 

Berbeda dengan perona bibir pada umumnya, lip glaze memiliki sejumlah keunggulan terutama digunakan selama bulan puasa. Apa saja itu? Berikut diantaranya, dirangkum Okezone, Sabtu (1/3/2025).

1. Memberikan efek mengkilap

Lip glaze memberikan hasil akhir yang mengkilap pada bibir dan menciptakan tampilan yang segar dan menarik. Kilauan yang diberikan oleh lip glaze ini membuat bibir terlihat lebih penuh dan sehat, memberikan efek volumizing yang disukai banyak orang.

2. Melembabkan dan menghidrasi bibir

Lip glaze biasanya mengandung bahan-bahan pelembab yang memberikan hidrasi pada bibir agar tetap lembut dan halus sepanjang hari, terutama selama bulan puasa. 

Misalnya, Forever Stay Comfort Lip Glaze dari Somethinc yang yang dilengkapi oleh kandungan Hyalubloom™ yang memberikan hidrasi di bibir tanpa membuat bibir terasa kering atau lengket.

3. Tahan lama

Lip glaze seperti Forever Stay Comfort Lip Glaze juga memiliki inovasi 3D Glaze Transferproof yang menawarkan pigmentasi tinggi dan tahan lama pada bibir hingga 24 jam, serta mampu menutupi bibir gelap dan two-toned lips.

 

