Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Keseruan Launching Produk Terbaru Soulyu - Juicy Glow Lip Balm!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |19:53 WIB
Keseruan Launching Produk Terbaru Soulyu - Juicy Glow Lip Balm!
Keseruan launching produk terbaru Soulyu - Juicy Glow Lip Balm. (Foto: MNC Media)
A
A
A

SOULYU lagi-lagi menghadirkan produk terbaru dengan merilis Juicy Glow Lip Balm, lip balm dengan formula pelembap yang tersedia dalam lima pilihan warna cantik. Acara peluncuran produk ini digelar pada 28 Februari 2025 di Georgia Cuisine, Central Park Mall, Jakarta Barat, dan berlangsung dengan meriah serta dihadiri oleh tamu-tamu spesial.

Kesuksesan acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai sponsor, seperti GoGo Juice, Soon Eyewear, Citizens of The World, DC1 Softlens, dan Yummy Pinata Cake. Selain itu, Georgia Cuisine yang bersedia menyediakan venue, sementara Straweyi yang menghadirkan aktivitas seru berupa merajut lip case, membuat acara launching ini semakin seru.

Launching ini diawali dengan kata sambutan dari Valencia Tanoesoedibjo, selaku Founder & CEO Soulyu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pemecahan pinata cake yang di support oleh Yummy Pinata Cake sebagai simbol peresmian Juicy Glow Lip Balm. Para tamu undangan pun menikmati suasana dengan makan siang bersama dan mengikuti berbagai kegiatan menarik, termasuk merajut lip case untuk Juicy Glow Lip Balm bersama Straweyi. Tak hanya itu, tamu undangan juga diajak ke Miniso untuk mencoba experience membuat DIY charm khusus untuk lip balm.

Sejumlah tamu spesial turut hadir memeriahkan acara ini, seperti Anneth Delliecia, Syarla Marz, Agatha Chelsea, Audrey Vanessa, dan masih banyak lagi. Setiap tamu mendapatkan PR Package eksklusif Juicy Glow Lip Balm, yang terdiri dari lima shades menarik: Ate, Drip, Bop, Rizz, dan Sheesh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183194//anneth-zSpY_large.jpg
Anneth Raih Anugerah The Alpha Under 40 2025, Pantang Menyerah Jadi Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182831//anneth_delliecia-7WQH_large.jpeg
Jelang Natal, Anneth Delliecia Rilis Single Oh Santa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179890//valencia_tanoesoedibjo-7wMd_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Jelaskan Pentingnya Gabungan Inovasi dan Tren di Bisnis Produk Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175441//valencia_tanoesoedibjo-hJim_large.JPG
HUT ke-23 GTV, Valencia Tanoesoedibjo Harap Terus Jadi Stasiun Televisi Kebanggaan Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement