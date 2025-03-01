Keseruan Launching Produk Terbaru Soulyu - Juicy Glow Lip Balm!

SOULYU lagi-lagi menghadirkan produk terbaru dengan merilis Juicy Glow Lip Balm, lip balm dengan formula pelembap yang tersedia dalam lima pilihan warna cantik. Acara peluncuran produk ini digelar pada 28 Februari 2025 di Georgia Cuisine, Central Park Mall, Jakarta Barat, dan berlangsung dengan meriah serta dihadiri oleh tamu-tamu spesial.

Kesuksesan acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai sponsor, seperti GoGo Juice, Soon Eyewear, Citizens of The World, DC1 Softlens, dan Yummy Pinata Cake. Selain itu, Georgia Cuisine yang bersedia menyediakan venue, sementara Straweyi yang menghadirkan aktivitas seru berupa merajut lip case, membuat acara launching ini semakin seru.

Launching ini diawali dengan kata sambutan dari Valencia Tanoesoedibjo, selaku Founder & CEO Soulyu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pemecahan pinata cake yang di support oleh Yummy Pinata Cake sebagai simbol peresmian Juicy Glow Lip Balm. Para tamu undangan pun menikmati suasana dengan makan siang bersama dan mengikuti berbagai kegiatan menarik, termasuk merajut lip case untuk Juicy Glow Lip Balm bersama Straweyi. Tak hanya itu, tamu undangan juga diajak ke Miniso untuk mencoba experience membuat DIY charm khusus untuk lip balm.

Sejumlah tamu spesial turut hadir memeriahkan acara ini, seperti Anneth Delliecia, Syarla Marz, Agatha Chelsea, Audrey Vanessa, dan masih banyak lagi. Setiap tamu mendapatkan PR Package eksklusif Juicy Glow Lip Balm, yang terdiri dari lima shades menarik: Ate, Drip, Bop, Rizz, dan Sheesh.