HOME WOMEN BEAUTY

Valencia Tanoesoedibjo Perkenalkan Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan Package Eksklusif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |19:44 WIB
Valencia Tanoesoedibjo Perkenalkan Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan Package Eksklusif
Valencia Tanoesoedibjo perkenalkan Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan package eksklusif. (Foto: MNC Media)
A
A
A

ACARA launching Soulyu Juicy Glow Lip Balm pada tanggal 28 Februari 2025 di Georgia Cuisine, Central Park Mall, Jakarta Barat menjadi momen spesial yang tak terlupakan. Acara ini dihadiri oleh banyak tamu undangan, termasuk Valencia Tanoesoedibjo, selaku Founder & CEO Soulyu, dan berlangsung lancar dengan berbagai rangkaian acara serta aktivitas menarik.

Yang bikin acara launching ini semakin istimewa adalah kehadiran PR Package eksklusif untuk para tamu. Paket ini tidak hanya berisi lima shades lengkap dari Juicy Glow Lip Balm, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai produk dari sponsor, seperti kacamata dari SOON Eyewear, parfum dari Citizens of The World, softlens dari DC1 Softlens, dan juga juice dari GoGo Juice.

Para tamu undangan membagikan pengalaman mereka saat membuka PR Package ini di media sosial. Reaksi mereka pun sangat positif—mulai dari mengagumi kemasan yang aesthetic, antusias mencoba produk dari para sponsor, hingga mencoba kelima shades dari Soulyu Juicy Glow Lip Balm.

Dengan kehadiran PR Package ini, Soulyu tidak hanya memperkenalkan Juicy Glow Lip Balm sebagai produk terbaru, tetapi juga menciptakan pengalaman istimewa bagi para tamu undangan.

Ingin mencoba Juicy Glow Lip Balm juga? Yuk, cek Soulyu di store Miniso terdekat dan dapetin produknya! Lagi ada diskon hingga 70%, jangan sampai kelewatan!

(Tuty Ocktaviany)

      
