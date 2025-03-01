Gen Z Merapat! Soulyu Hadirkan Juicy Glow Lip Balm dengan Shades Kekinian

Soulyu baru saja meluncurkan Juicy Glow Lip Balm yang merupakan tinted lip balm dengan keunggulan yakni 7 kali lebih melembabkan bibir.

Belakangan tinted lip balm sendiri menjadi salah satu produk make up yang digandrungi para wanita. Selain melembabkan, tinted lip balm juga mempercantik bibir dengan sentuhan warna yang natural dan memesona.

Produk Juicy Glow Lip Balm yang terdiri dari 5 shades ini pun telah hadir di Miniso. Hari ini, Senin (1/3/2025) para pengunjung Miniso Central Park pun dapat melakukan free DIY Charms di Soulyu Table untuk setiap pembelian Juicy Glow Lip Balm.

Miniso Brand Manager Fitria Indah Lestari pun telah merasakan sendiri keunggulan dari produk Juicy Glow Lip Balm yang bukan hanya melembabkan bibir melainkan ringan digunakan serta ketahanan yang lama sehingga tidak perlu dipakai berkali-kali ketika bepergian.

Selain itu, Fitria menilai bahwa produk ini berpotensi digandrungi Gen Z mengingat 5 shades kekinian yang dihadirkan. Konsumen yang datang ke Miniso sendiri kebanyakan dari kalangan Gen Z.