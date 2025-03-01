Soulyu Hadirkan Tinted Lip Balm, Dijamin Cantik dan Melembabkan

Fenomena tinted lip balm semakin digandrungi masyarakat. Lip balm dibutuhkan untuk menjaga kelembaban bibir, dan kini diformulasikan dengan pilihan warna cantik sehingga tinted lip balm disukai oleh wanita.

Soulyu pun baru saja meluncurkan Juicy Glow Lip Balm yang merupakan tinted lip balm yang bisa jadi pilihan para wanita. Valencia Tanoesoedibjo, CEO Soulyu Beauty mengatakan Juicy Glow Lip Balm ini memiliki keunggulan yakni 7 kali lebih melembabkan bibir.

“Hari ini kami meluncurkan Juicy Glow Lip Balm yang mengandung 7 kali hydrating untuk menjaga dan merawat kelembaban bibir,” ungkap Valencia dalam Grand Launching Juciy Glow Lip Balm di Central Park, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2025).

Valencia mengatakan ada lima warna menarik yang cocok untuk kulit wanita Indonesia. Warna-warna ini meliputi nuansa merah muda dan nude yang natural dan pastinya cantik saat digunakan.

Juicy Glow Lip Balm ini juga menjaga kelembaban sehingga terhindar dari bibir pecah-pecah. Warna natural ini juga cocok dikenakan di setiap acara.