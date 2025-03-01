Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bolehkah Buka Puasa Langsung Makan Nasi? Ini Kata Dokter

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |14:27 WIB
Bolehkah Buka Puasa Langsung Makan Nasi? Ini Kata Dokter
Bolehkah Buka Puasa Langsung Makan Nasi? Ini Kata Dokter, (Foto: Freepik)
A
A
A

Berbuka puasa identik dengan mengonsumsi makanan manis terlebih dahulu. Ini disarankan agar tubuh bisa beradaptasi bahkan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Pertanyaan tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya soal berbuka puasa langsung mengonsumsi makanan berat seperti nasi. Lantas, apakah langsung makan nasi saat berbuka puasa aman dilakukan?

dr. Mulianah Daya, M.Gizi, Sp.GK selaku Ahli Gizi mengatakan, tak masalah bila ingin berbuka puasa dengan langsung makan nasi. Asalkan, porsinya tidak berlebihan dan diiringi dengan lauk pauk seperti protein dan sayur.

“Boleh sebenarnya, tapi jangan bar bar aja. Mau langsung makan nasi juga boleh,” ucapnya saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Tak dipungkiri, nasi merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Peran karbohidrat seperti nasi ini juga penting untuk otak dan membantu menjaga konsentrasi yang berdampak pada produktivitas seseorang.

Meski diperbolehkan, dr. Mulianah mengungkap alasan mengapa sebaiknya tidak langsung makan nasi saat berbuka puasa. Hal ini lantaran lambung yang perlu beradaptasi setelah kosong selama belasan jam.

Ia menganjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang mudah diserap saat berbuka puasa agar perut terasa nyaman.

“Cuma masalahnya, lambung kita kan kosong tuh salama 14 jam, kalau kita langsung isi apalagi dengan makanan yang terlalu berat, lambungnya kayak kaget dan beberapa orang gak muat,” ungkap dr. Mulianah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/481/3122043/4_tips_jaga_kesehatan_saat_road_trip_di_bulan_ramadhan_tetap_lancar_puasa_jalani_hobi-lWN1_large.jpg
4 Tips Menjaga Kesehatan saat Road Trip di Bulan Ramadhan, Tetap Lancar Puasa Jalani Hobi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/481/3120050/5_tips_berpuasa_untuk_ibu_menyusui_yuk_simak-Hf4m_large.jpg
5 Tips Berpuasa untuk Ibu Menyusui, Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/483/3117855/jadi_penyakit_langganan_saat_puasa_ini_7_fakta_terkait_sariawan_dan_radang_tenggorokan-Sgqs_large.jpg
Jadi Penyakit Langganan saat Puasa, Ini 7 Fakta Terkait Sariawan dan Radang Tenggorokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/483/3115728/5_tips_fat_loss_saat_puasa_ramadhan_biar_tetap_sehat-NdL5_large.jpg
5 Tips Fat Loss saat Puasa Ramadhan, Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/487/2988202/bahaya-berpuasa-tanpa-sahur-bisa-ganggu-imunitas-tubuh-RlUSBtKAa7.jpg
Bahaya Berpuasa Tanpa Sahur, Bisa Ganggu Imunitas Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/483/2979030/5-tips-puasa-bagi-penderita-maag-dijamin-lancar-dan-nyaman-wzKlm971aV.jpg
5 Tips Puasa bagi Penderita Maag, Dijamin Lancar dan Nyaman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement