Bolehkah Buka Puasa Langsung Makan Nasi? Ini Kata Dokter

Berbuka puasa identik dengan mengonsumsi makanan manis terlebih dahulu. Ini disarankan agar tubuh bisa beradaptasi bahkan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Pertanyaan tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya soal berbuka puasa langsung mengonsumsi makanan berat seperti nasi. Lantas, apakah langsung makan nasi saat berbuka puasa aman dilakukan?

dr. Mulianah Daya, M.Gizi, Sp.GK selaku Ahli Gizi mengatakan, tak masalah bila ingin berbuka puasa dengan langsung makan nasi. Asalkan, porsinya tidak berlebihan dan diiringi dengan lauk pauk seperti protein dan sayur.

“Boleh sebenarnya, tapi jangan bar bar aja. Mau langsung makan nasi juga boleh,” ucapnya saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Tak dipungkiri, nasi merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Peran karbohidrat seperti nasi ini juga penting untuk otak dan membantu menjaga konsentrasi yang berdampak pada produktivitas seseorang.

Meski diperbolehkan, dr. Mulianah mengungkap alasan mengapa sebaiknya tidak langsung makan nasi saat berbuka puasa. Hal ini lantaran lambung yang perlu beradaptasi setelah kosong selama belasan jam.

Ia menganjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang mudah diserap saat berbuka puasa agar perut terasa nyaman.

“Cuma masalahnya, lambung kita kan kosong tuh salama 14 jam, kalau kita langsung isi apalagi dengan makanan yang terlalu berat, lambungnya kayak kaget dan beberapa orang gak muat,” ungkap dr. Mulianah.